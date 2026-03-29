Sofia Turlà saluta Perugia dopo la stagione in serie A1 volley

La palleggiatrice siciliana lascia il club dopo la retrocessione

Sofia Turlà – L’avventura di Sofia Turlà con la maglia delle Black Angels giunge al termine dopo una sola annata sportiva carica di significati. La palleggiatrice, originaria della Sicilia e classe 1998, ha saputo ritagliarsi uno spazio di rilievo all’interno di un roster impegnato nel massimo campionato nazionale. Nonostante le difficoltà collettive, l’atleta ha dimostrato una costanza tecnica e una tenuta mentale che ne hanno fatto un punto di riferimento affidabile per lo staff tecnico umbro, confermando le proprie doti in un contesto agonistico di altissimo livello.

Un bilancio tra crescita e amarezza

Il verdetto del campo ha sancito una retrocessione che pesa sul morale dell’intero ambiente. Turlà non nasconde il dolore per un risultato sportivo negativo, sottolineando come la stagione sia stata costellata da ostacoli complessi, sia all’interno del rettangolo di gioco che nelle dinamiche esterne. Queste criticità hanno inevitabilmente condizionato il cammino delle Black Angels, nonostante l’impegno profuso quotidianamente dal gruppo per mantenere la compattezza necessaria. Per la giocatrice, ogni momento di crisi è diventato comunque uno strumento di maturazione professionale, insegnandole il valore della resilienza e della lotta agonistica anche nelle fasi più critiche del torneo.

Il debutto nello starting six

Tra i ricordi più luminosi di questa esperienza a Perugia, spicca il raggiungimento di un traguardo personale prestigioso: il primo starting six nella massima serie. Per Turlà, calcare il parquet da titolare nel campionato più competitivo del mondo ha rappresentato un’emozione indelebile. La gratitudine verso la società per l’opportunità concessa rimane profonda, così come il legame stretto con le compagne e i tifosi che hanno sostenuto la squadra. La consapevolezza acquisita durante l’anno diventa ora la base da cui ripartire per le sfide future, guardando avanti con rinnovata determinazione.

Statistiche e rendimento in campo

I numeri collezionati dalla regista raccontano una stagione di sostanza. Sofia Turlà lascia il capoluogo umbro dopo aver messo a referto 24 presenze complessive, arricchite da un bottino di 8 punti totali. Nel dettaglio della sua performance sottorete, si distinguono i 3 ace realizzati dai nove metri e i 2 muri vincenti che hanno contribuito alla fase difensiva della squadra. Questi dati certificano il contributo attivo fornito dall’atleta siciliana durante le rotazioni effettuate nel corso del campionato.

Il congedo dalle Black Angels

Le parole di transizione Turlà e la sua esperienza con le Black Angels: “Grazie per l’opportunità, vi auguro il meglio”. Con questo spirito di reciproco rispetto si chiude un capitolo importante della carriera della palleggiatrice. La giocatrice ha voluto salutare ufficialmente l’ambiente dichiarando che la palleggiatrice siciliana lascia Perugia dopo una sola stagione: “Ho imparato tanto e mi sono tolta la soddisfazione del mio primo starting six in serie A1. La retrocessione? Fa davvero male”. Un addio che profuma di consapevolezza e voglia di intraprendere nuovi percorsi sportivi, mantenendo intatto il valore umano costruito in Umbria.