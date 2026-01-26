Sir Susa Scai Perugia, rimonta da grande squadra: Trento battuta 3-1 davanti al pubblico delle grandi occasioni

Tara devastante (24 punti), muro e servizio ribaltano un match iniziato in salita. Sold out a Pian di Massiano

Una domenica da ricordare al Pian di Massiano, sold out per una delle sfide più attese della stagione. La Sir Susa Scai Perugia ribalta l’Itas Trentino e vince 3-1 il big match della 18ª giornata, dopo un primo set complicatissimo in cui gli ospiti – privi di Michieletto – hanno dominato a muro e al servizio.

Poi la reazione dei Block Devils, che cambiano marcia, alzano il livello in tutti i fondamentali e conquistano tre punti pesantissimi che consolidano la vetta della classifica.

Primo set da incubo, poi la rimonta: Perugia cambia pelle

Trento parte fortissimo:

8 muri nel solo primo set

nel solo primo set servizio aggressivo

attacco fluido con Faure e Bristot

Il parziale si chiude 11-25, con Perugia in evidente difficoltà.

Dal secondo set però la musica cambia: la Sir ritrova ordine, alza il muro, cresce in ricezione e si affida alle bordate di Ben Tara, Semeniuk e Plotnytskyi. Il parziale è equilibrato, ma i bianconeri lo portano a casa 25-23, spinti anche dall’ace di capitan Giannelli.

Terzo e quarto set: dominio bianconero

Nel terzo set Perugia dilaga:

break immediato (5-1)

ace di Plotnytskyi

pipe di Semeniuk

muro di Solè e Loser

Il parziale si chiude 25-15, con i Block Devils in pieno controllo.

Il quarto set segue lo stesso copione: equilibrio iniziale, poi Perugia scappa con il turno al servizio di Plotnytskyi e le giocate di Semeniuk. Loser chiude in primo tempo il 25-18 finale.

Ben Tara MVP: 24 punti e percentuali altissime

L’opposto tunisino è il trascinatore della serata:

24 punti

64% in attacco

1 ace

continuità nei momenti chiave

Ottima anche la prova dei centrali:

Loser 10 punti

Solè 7 punti

In difesa, Colaci è ovunque e garantisce palloni preziosi per la rigiocata.

Una serata speciale anche sugli spalti

A seguire il match c’era anche la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ospite del presidente Gino Sirci. La presidente ha esultato punto dopo punto, sottolineando il valore che la Sir rappresenta per l’Umbria: una realtà vincente, compatta e capace di portare in alto il nome della regione.

IL TABELLINO

SIR SUSA SCAI PERUGIA ITAS TRENTINO 3-1

Parziali: 11-25, 25-23, 25-15, 25-18

ARBITRI

Marco Zavater e Vincenzo Carcione di Roma

LE CIFRE

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 2, Ben Tara 24, Loser 10, Solè 7, Semeniuk 12, Plotnytskyi 8, Colaci (libero). Ishikawa 1, Dzavoronok, Russo. N.E: Crosato, Cvanciger, Argilagos, Gaggini (libero),

All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi

ITAS TRENTINO: Sbertoli 2, Faure 19, Flavio 8, Bartha 8, Bristot 19, Ramon 6, Laurenzano (L), Giani 1, Pesaresi, Garcia 2, Acquarone. N.E: Sandu (lib), Torwie, Boschini.

All. Marcelo Mendez, vice Adriano Di Pinto.

PERUGIA: b.s. 14, ace 6, ric. pos. 36%, ric. prf. 21% att. 56%, 8 muri.

TRENTO: b.s. 16, ace 5, ric. pos. 32%, ric. prf. 18%, att. 53%, 14 muri.