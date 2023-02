Sir Safety Susa Perugia, che spettacolo a Trento, i Block Devils esultano a Tie Break

Grande prova della Sir Safety Susa Perugia che espugna al tie break una BLM Group Arena sold out, supera al tie break i padroni di casa dell’Itas Trentino e conquista la diciannovesima vittoria consecutiva in Superlega, la trentaduesima stagionale.

Match di altissimo livello ai piedi del Monte Bondone tra due squadre di altissimo livello, infarcite di grandi campioni che hanno offerto uno spettacolo tra i migliori al mondo al pubblico presente.

Altalena di emozioni in campo con Trento che parte a razzo, Perugia che ribalta, i padroni di casa che non mollano di un centimetro spinti dal calore del palazzetto e rimandano tutto al tie break. Nel quinto i bianconeri non si scompongono, spingono subito dai nove metri e mantengono il vantaggio fino allo striscione del traguardo per il tripudio dei Sirmaniaci presenti sugli spalti.

Gara molto equilibrata come dicono anche i numeri finali che sorridono comunque ai Block Devils. Determinanti gli 11 ace ed i 13 muri vincenti messi a segno dagli uomini del presidente Sirci.

Mvp della partita un funambolico Herrera. L’opposto cubano, scelto da Anastasi dal primo pallone, mette a segno 25 punti con 3 ace e giocando un match terrificante al servizio con 8 battute vincenti. Grande prestazione anche per capitan Leon che ne mette 19 col 61% in attacco. Doppia cifra in casa bianconera anche per Semeniuk (11) e Flavio (13 con 5 muri vincenti), 9 con 3 muri i palloni a terra di Russo. Splendido in cabina di regia Giannelli che regala anche un paio di gemme di seconda intenzione da spellarsi le mani. Supersonico, e non fa quasi più notizia, Max Colaci in ricezione e difesa.

Perugia archivia dunque nel migliore dei modi l’ostica trasferta trentina. Martedì mattina fissata la ripresa al PalaBarton per una nuova settimana di lavoro che culminerà con il match di domenica prossima a Pian di Massiano contro Cisterna.

IL MATCH

A referto manca Solè, rimasto a Perugia per un problema fisico. Anastasi sceglie quindi la coppia Russo-Flavio, l’opposto è Herrera. Primo break per i bianconeri con il contrattacco di Leon (1-3). Fuori Herrera (3-3). Si riscatta Herrera (3-5). Ace di Podrascanin (5-5). Non passa l’attacco di Flavio, poi invasione di Perugia. Trento va in vantaggio (9-7). Invasione di Herrera poi Kaziyski in contrattacco va esplodere l’arena (13-9). Il muro bianconero dimezza (13-11), un altro ace di Podrascanin riporta i suoi a +4 (16-12). Muro dei padroni di casa (18-13). Non trova le mani del muro Semeniuk (21-15). Ace di Kaziyski (23-16). Lavia porta Trento al set point (24-17). Al terzo tentativo l’errore al servizio di Herrera manda le squadre al cambio di campo (25-19).

Avvio equilibrato nel secondo set. L’attacco di Herrera segna il +1 Perugia (6-7). Muro vincente su Michieletto poi ace di Russo (7-10). Ace di Kaziyski (10-11). Fuori Semeniuk, si torna in parità (11-11). Il muro di Leon riporta Perugia a +2 (12-14). Muro anche di Herrera poi contrattacco di Leon (12-16). Lungo scambio chiuso da Leon (13-19). Ace di D’Heer (17-21). Ace anche di Giannelli (17-23). Fuori il servizio di Kaziyski, set point Perugia (18-24). Out Podrascanin, punteggio in equilibrio (18-25).

Herrera (anche 2 ace) lancia i suoi in avvio di terzo parziale (2-9). Ace anche di Leon (3-11). Trento reagisce e con Podrascanin ed il muro di Michieletto torna a -4 (10-14). Arriva un altro ace di Herrera (11-17). Giannelli di seconda intenzione (13-19). In campo il primo tempo di Podrascanin poi ace di Kaziyski, Trento a -3 (18-21). Fuori la parallela di Michieletto (18-23). Out il servizio di casa, set point Perugia (19-24). Trento prova il disperato recupero, ci pensa Leon a mandare avanti i suoi (22-25).

Inizio della quarta frazione all’insegna dell’equilibrio (5-5). Muro vincente di Leon (5-6). In rete Kaziyski poi doppio ace di Herrera (6-10). Trento torna a contatto con il turno al servizio di D’Heer (9-10). Il contrattacco di Michieletto scrive parità a quota 12. Muro bianconero (12-14). Fuori Herrera, di nuovo parità (17-17). Muro di Kaziyski, Trento avanti (19-18). Muro anche di Podrascanin (21-19). Ancora il centrale serbo, +3 Itas (23-20). Leon riporta sotto i suoi (23-22). Lavia in diagonale, set point Trento (24-22). Al secondo tentativo Michieletto rimanda il verdetto al tie break (25-23).

Grande volley nei primi punti del quinto. L’attacco di Leon dice 4-4. Ace di Herrera poi contrattacco di Leon poi altro ace di Herrera (4-7). Muro di Russo poi smash di Semeniuk (5-9). Muro vincente di Flavio (6-11). Magia di Giannelli di seconda intenzione (7-12). Muro di Trento (9-12). Herrera porta Perugia al match point (10-14). Sbaglia Podrascanin al servizio, i Block Devils vincono ancora (11-15).

I COMMENTI

Andrea Anastasi (Sir Safety Susa Perugia): “Siamo venuti a Trento con la consapevolezza che sarebbe stata molto difficile perché loro sono una formazione molto competitiva ed è dall’inizio dell’anno che ci stiamo sfidando nelle varie competizioni. È stata una bella partita, giocata sul fil di lana. Le due squadre hanno fatto molto bene in battuta, entrambe hanno sofferto in ricezione e ci sta. Alla fine qualche dettaglio e qualche buon momento dei nostri giocatori hanno fatto la differenza nei momenti topici. Sono felice di aver portato a casa due punti e la vittoria”.

IL TABELLINO

ITAS TRENTINO – SIR SAFETY SUSA PERUGIA 2-3

Parziali: 25-19, 18-25, 22-25, 25-23, 11-15

ITAS TRENTINO: Sbertoli, Kaziyski 16, Podrascanin 14, D’Heer 8, Michieletto 19, Lavia 10, Laurenzano (libero), Nelli, Dzavoronok, Cavuto, Pace (libero). N.e.: De Palma, Berger. All. Lorenzetti, vice all. Petrella.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 5, Herrera 25, Flavio 13, Russo 9, Leon 19, Semeniuk 11, Colaci (libero), Plotnytskyi, Ropret, Cardenas. N.e.: Piccinelli (libero), Rychlicki, Mengozzi. All. Anastasi, vice all Valentini.

Arbitri: Gianluca Cappello – Umberto Zanussi

LE CIFRE – TRENTO: 18 b.s., 8 ace, 44% ric. pos., 18% ric. prf., 49% att., 11 muri. PERUGIA: 22 b.s., 11 ace, 48% ric. pos., 19% ric. prf., 52% att., 13 muri.