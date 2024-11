Serie B Interregionale, Valdiceppo sfiora il successo a Porto Recanati

Serie B Interregionale – La Sicoma Valdiceppo Basket lascia Porto Recanati con una sconfitta di misura, cadendo 80-78 dopo una partita tesissima decisa solo negli ultimi secondi. Un match caratterizzato da un susseguirsi di episodi, una gestione complicata dei falli e un equilibrio rotto all’ultimo istante a favore dei padroni di casa.

Primo quarto: equilibrio iniziale

Il match si apre con la tripla di Meschini, a cui si aggiunge un gioco da tre punti di Corradossi. La Valdiceppo, grazie all’ingresso di Bonucci, prende il primo vantaggio significativo, portandosi sul 7-14, costringendo il coach di Porto Recanati, Scalabroni, a chiamare il primo timeout. La Sicoma, però, perde Corradossi per un risentimento muscolare, riducendo già le rotazioni. I padroni di casa si aggrappano ai canestri di Mancini e Ciribeni per rispondere, ma la determinazione di Meschini permette ai lupi di chiudere il primo quarto avanti di una sola lunghezza: 23-24.

Secondo quarto: intensità crescente

Nel secondo quarto, Porto Recanati incrementa la pressione difensiva, trovando in Cicconi Massi un importante riferimento sotto canestro. La battaglia si intensifica, e le penalità aumentano per entrambe le squadre: Gamazo e i lunghi della Valdiceppo, Mozzi e Provvidenza, raggiungono già tre falli personali. La Valdiceppo non si lascia scoraggiare e, proprio allo scadere del tempo, Rath segna un tiro difficile che esalta la panchina ospite. Le squadre vanno all’intervallo sul 52-54 per gli ospiti, che mantengono un margine di due punti.

Terzo quarto: vantaggio Porto Recanati

Alla ripresa, Porto Recanati capitalizza sulle difficoltà offensive della Valdiceppo e grazie alla precisione ai liberi di Ciribeni passa in vantaggio. La situazione falli si complica ulteriormente per la Sicoma, con Mozzi e Provvidenza costretti a limitare il proprio contributo a causa del quarto fallo. Nonostante una prestazione eccellente di Bonucci, la Valdiceppo chiude il terzo quarto in svantaggio di tre punti, con i locali avanti 64-61.

Quarto quarto: finale concitato

Nell’ultimo quarto, la gestione dei falli diventa cruciale. Mozzi, Provvidenza, Speziali e Meschini escono per cinque falli, costringendo coach Filippetti a inserire giocatori meno esperti per mantenere il quintetto. De Grossi e Gauzzi lottano per tenere il passo, ma è Gonzalez a segnare una tripla chiave che riporta il punteggio sul 72-72, riaccendendo le speranze della Sicoma. A questo punto, la partita si trasforma in una lotta di nervi: Cicconi Massi mette a segno due liberi per Porto Recanati, ma Bonucci risponde con una tripla che riporta Valdiceppo avanti. Tuttavia, a soli 9 secondi dalla sirena, Ciribeni realizza il canestro decisivo per Porto Recanati, siglando il punteggio definitivo di 80-78. L’ultimo tentativo della Sicoma, nelle mani di Bonucci, si infrange sul ferro, decretando così la vittoria dei padroni di casa.

Conclusione e prospettive

La Sicoma Valdiceppo esce sconfitta, ma a testa alta, in una gara che ha messo in luce il carattere della squadra nonostante le difficoltà legate ai falli e alle assenze forzate. Nei prossimi giorni la squadra avrà un periodo di riposo per riorganizzarsi e affrontare al meglio le ultime tre gare del girone di andata.

Tabellino

Attila Junior Porto Recanati: Mancini 17, Gamazo 9, Caverni 13, Cicconi Massi 15, Montanari 3, Ciribeni 23.

Valdiceppo Basket: Provvidenza 3, Gauzzi 2, Speziali 3, Meschini 24, Bonucci 16, Corradossi 5, Mozzi 11, Rath 10, Gonzalez 4.

Parziali: 23-24, 29-30, 16-11, 12-13.