Perugia vola dopo il 3-0 a Berlino e prepara la sfida‑scudetto con Trento

Block Devils attesi domenica al PalaBarton per un duello di alta quota

La Sir Sicoma Monini Perugia riparte dal successo pieno ottenuto ieri sera contro il Berlin Recycling Volleys e concentra da subito energie e attenzione sul prossimo appuntamento di Superlega. Domenica alle 18, al PalaBarton, arriva l’Itas Trentino per una sfida che vale altissima classifica e che promette spettacolo, intensità e un livello tecnico da vertice assoluto.

Block Devils in crescita dopo il 3-0 europeo

La vittoria contro Berlino, maturata in poco più di un’ora di gioco, ha confermato lo stato di forma della squadra bianconera. Una prova solida, compatta, in cui Perugia ha imposto ritmo e qualità soprattutto nel primo e nel terzo set, gestendo con maturità anche il parziale più equilibrato.

L’mvp della serata, Wassim Ben Tara, ha sottolineato il valore doppio del successo: «Una vittoria importantissima per la classifica della Champions e una partita utile per prepararci al campionato. Nel primo e terzo set abbiamo dominato, nel secondo loro hanno fatto meglio, ma l’importante è aver chiuso il match».

Verso Perugia‑Trento: attesa per una sfida di altissimo livello

Il 3-0 europeo rappresenta un ottimo slancio verso la gara di domenica, una delle più attese dell’intera stagione. Perugia e Trento si ritrovano ancora una volta da avversarie dirette, in un confronto che negli ultimi anni ha spesso deciso equilibri e ambizioni.

Ben Tara guarda già avanti: «Con Trento sarà una partita dura, tosta, come sempre. Abbiamo alcuni giorni per prepararci e speriamo in una grande serata».

Lorenzetti soddisfatto dell’approccio e del lavoro tecnico

Il tecnico bianconero Angelo Lorenzetti ha evidenziato la qualità dell’approccio dei suoi giocatori contro Berlino, nonostante le insidie rappresentate dal servizio tedesco e da un sistema di gioco meno familiare rispetto alla Superlega: «Sapevamo che Berlino è più pericolosa in casa, ma abbiamo interpretato bene la partita. Sono soddisfatto del cambio palla e della ricezione, fondamentali contro una squadra con battute flot molto insidiose. Abbiamo avuto qualche difficoltà sui loro tempi d’attacco, diversi da quelli del campionato italiano, ma i ragazzi hanno fatto ciò che era stato chiesto».

Perugia in vetta alla Pool C: obiettivo qualificazione

Con il successo di ieri, Perugia sale a 8 punti nella Pool C, frutto di tre vittorie in altrettante gare, e stacca Berlino di tre lunghezze. Un passo importante nella corsa ai primi due posti, fondamentali per il passaggio del turno.

Lorenzetti mantiene la barra dritta: «La Champions è molto competitiva, più dello scorso anno. Dobbiamo mettere al sicuro uno dei primi due posti il prima possibile. Arrivare primi è l’obiettivo, ma ogni girone è imprevedibile».

Biglietti disponibili per Perugia‑Las Palmas del 28 gennaio

Archiviata la terza giornata europea, Perugia guarda anche al prossimo impegno casalingo di Champions. È partita oggi la vendita libera dei biglietti per la sfida contro Guaguas Las Palmas, in programma mercoledì 28 gennaio 2026 alle 20:30 al PalaBarton Energy, valida per il 4th Round, Leg 4. L’incontro è incluso nel pacchetto abbonamento.

Perugia entra così in una settimana cruciale, sospinta dall’entusiasmo del pubblico e da una condizione tecnica in costante crescita, pronta a misurarsi con due avversarie di altissimo livello in campionato e in Europa.