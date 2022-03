Karate, atleti Hagakure convocati per l’allenamento della rappresentativa interregionale del Centro Italia

La FIJLKAM, la federazione Olimpica, ha avuto un’altra grande intuizione. In vista dei Campionati Europei Giovanili in programma a Giugno a Praga ha organizzato un Quadrangolare molto utile a capire le potenzialità degli atleti azzurri. Il 25 aprile al termine dell’open d’Italia si affronteranno in una super gara i migliori atleti Italiani.

Alla Nazionale Giovanile convocata dalla Commissione Nazionale Giovanile presieduta dal Maestreo Gennaro Talarico, si contrapporranno tre rappresentative interregionali del nord, del centro e del sud.

Un test molto importante perché dal confronto diretto fra i migliori emergerà sicuramente il Top Player di ogni singola categoria.

Domenica 20 marzo in quel di Pistoia si è svolto l’allenamento per decidere le convocazioni per l’Area Centro il cui tecnico responsabile è il Maestro Francesco Puleo. Alla presenza anche dei tecnici della Nazionale Giovanile Mi. Andrea Torre e Michela Nanni si sono allenati i migliori atleti provenienti da Toscana, Umbria, Lazio, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo per tutte le singole categorie.

Tra tutti gli atleti convocati anche 4 allievi di Hagakure Karate con il Team Puleo:

– Tommaso Lucarelli -57 kg cadetti

– Samuele Rufini -61 kg Juniores

– Asia Pergolesi +59 kg Juniores

– Aurora Pergolesi +59 kg Juniores