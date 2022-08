Il 57° Trofeo Luigi Fagioli si svela giovedì 25 agosto a Gubbio

Castiglione del Lago, si parla di sport con Gianni Agostinelli “Narrazioni: storie, racconti, scritture” è la rassegna dedicata ai libri del Comune di Castiglione del Lago giunta alla seconda edizione e organizzata in collaborazione con Libri Parlanti Books & Coffee, la Biblioteca Comunale e Lagodarte Impresa Sociale. Venerdì 19 agosto alle ore 18 presso il Cafè Pomarancio nella Rocca Medievale di Castiglione del Lago, Gianni Agostinelli presenta “Il trucco è resistere” (Edizioni Piano B): la storia di Carlo Airoldi, ultramaratoneta e delle prime Olimpiadi moderne. Senza un soldo in tasca ma con un solo obiettivo: raggiungere Atene per vincere la maratona delle prime Olimpiadi moderne. È il 1896 e Carlo Airoldi ha ventisette anni quando si lascia Milano alle spalle per affrontare a piedi i duemila chilometri di strade sconosciute che lo separano da Atene, certo che la medaglia olimpica potrà dargli la gloria e il suo posto nel mondo. Carlo è sicuro di vincere, sa qual è il trucco: resistere. È già un podista affermato vincitore di molte gare di media, lunga e lunghissima distanza, come la Milano-Lecco, la Milano-Torino o l’incredibile Milano-Barcellona di 1.050 chilometri (in 12 tappe). Per raggiungere Atene affronta oltre un mese di viaggio in terre straniere, seguendo le poche indicazioni che porta con sé, lottando contro cani inferociti e lo spettro dei briganti. Una volta in Grecia sarà costretto a ingaggiare una nuova battaglia, stavolta contro il Comitato Olimpico presieduto dal principe Costantino che lo vuole escludere dai Giochi. Questo è il romanzo degli eventi che, nella primavera del 1896, segnarono per sempre la storia dello sport e quella di Carlo Airoldi, il primo ultramaratoneta. Gianni Agostinelli è un giornalista e scrittore nato a Panicale nel 1978. È autore di “Resti”, pubblicato da ItaloSvevo nel 2020, di “Perché non sono un sasso” uscito nel 2015 per Del Vecchio e con cui è stato finalista nel 2014 al Premio Calvino. È anche autore di racconti usciti in una raccolta ebook e su molte riviste. Il suo ultimo romanzo è “Il trucco è resistere”, uscito nel 2021 per Piano B editore. Ingresso gratuito: info e prenotazioni 0759658260, 075951822, 3486416096. Evento realizzato dal Comune di Castiglione del Lago in collaborazione con Biblioteca Comunale, Libri Parlanti, Lagodarte. L’incontro con Gianni Agostinelli è condotto da Monica Fanicchi, titolare della libreria Libri Parlanti Books & Coffee.