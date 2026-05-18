Hagakure trionfa ai Campionati nazionali Csen di Montesilvano

Le giovani ginnaste brillano con maturità e dedizione in pedana

La società bresciana conclude con risultati di rilievo la manifestazione svoltasi in Abruzzo nei giorni 15, 16 e 17 maggio. Le atlete hanno gareggiato nei livelli Rainbow Base e Avanzato, dimostrando una crescita tecnica e artistica rimarchevole.

Grande affermazione per Hagakure ai Campionati Nazionali

L’ambiente di Montesilvano ha fatto da cornice a esibizioni caratterizzate da grinta, eleganza e una maturità sorprendente, che rispecchia pienamente il percorso formativo intrapreso durante l’anno agonistico.

Il piazzamento di Maddalena Zanardi

Tra le protagoniste della manifestazione spicca in particolare Maddalena Zanardi, che ha conseguito un eccezionale undicesimo posto in ambito nazionale. Un risultato di straordinario valore considerando l’altissimo livello competitivo e il numero elevato di concorrenti presenti in gara. La sua prestazione si è contraddistinta per solidità tecnica e qualità artistica, confermando il talento sviluppato attraverso l’impegno quotidiano in palestra.

Lo spirito di squadra come vera vittoria

Il significato della spedizione abruzzese va però oltre i piazzamenti conseguiti. La vera vittoria risiede nella coesione del gruppo e nella capacità di condividere un momento di crescita così importante. Gli spalti si sono trasformati in un’estensione della società: i genitori, indossando tutti la medesima maglietta, hanno creato un’atmosfera di armonia e sinergia. Questo gesto, apparentemente marginale, rappresenta il fondamento su cui poggia l’intero progetto sportivo di Hagakure, dove famiglia e società remano nella medesima direzione.

Il ruolo determinante del corpo docenti

Nessun risultato agonistico sarebbe possibile senza il lavoro sistematico che avviene quotidianamente lontano dalle luci della competizione. Il corpo insegnanti di Hagakure ha profuso impegno costante, attraverso correzioni metodiche e incoraggiamenti mirati, creando le condizioni affinché le atlete potessero esprimersi al massimo delle loro potenzialità. Rebecca Coli e Carolina Ceccarini hanno meritato una menzione particolare, avendo accompagnato il gruppo a Montesilvano con dedizione sia tecnica che emotiva, fungendo da guida indispensabile lungo tutto il percorso della manifestazione nazionale.

Prospettive future

L’esperienza conclusa rappresenta una tappa fondamentale nel cammino sportivo delle giovani atlete, tuttavia non un punto terminale. Piuttosto, Hagakure vede in questi risultati una base solida da cui lanciare nuove ambizioni per le stagioni a venire. La crescita dimostrata a livello tecnico, artistico e relazionale traccia una strada chiara verso ulteriori traguardi competitivi, con lo stesso spirito di dedizione che ha contraddistinto la preparazione verso il Nazionale.