Claudia Ciccotti premiata dal CONI con Medaglia al Valore

La centrocampista Ternana Women celebrata per i successi 2023

Claudia Ciccotti, centrocampista della Ternana Women, ha ricevuto la Medaglia al Valore Atletico del CONI per i risultati conseguiti nel corso del 2023. Il riconoscimento è stato conferito durante la cerimonia delle Benemerenze Sportive CONI Lazio e CIP Lazio, dedicata alla Città Metropolitana di Roma Capitale, svoltasi nel Salone d’Onore del CONI. L’evento ha visto la partecipazione delle massime autorità sportive nazionali e regionali, in un contesto solenne che ha celebrato l’impegno e la dedizione di atleti, dirigenti e società. Dopo il tributo al grande campione Nicola Pietrangeli, il Presidente del CONI Nazionale Luciano Buonfiglio e il Presidente del CIP Nazionale Giunio De Sanctis hanno aperto la cerimonia, premiando complessivamente 220 protagonisti dello sport romano e provinciale.

Per Ciccotti, il riconoscimento rappresenta la consacrazione di un percorso fatto di sacrificio, professionalità e passione. La giocatrice è considerata un punto di riferimento per la Ternana Women, capace di unire qualità tecniche e leadership, incarnando i valori dello sport dentro e fuori dal campo. La medaglia del CONI non è soltanto un premio personale, ma un segnale di fiducia verso l’intero movimento calcistico femminile, che continua a crescere e ad affermarsi nel panorama nazionale.

La cerimonia ha sottolineato come lo sport sia un veicolo di valori universali: rispetto, inclusione, resilienza. Ciccotti, con la sua carriera, testimonia la forza di chi ha saputo trasformare il talento in impegno costante, diventando esempio per giovani atlete e per la comunità sportiva. La sua figura si inserisce in un contesto di rinnovata attenzione verso il calcio femminile, che negli ultimi anni ha conquistato spazi e riconoscimenti sempre più significativi.

Il premio del CONI Lazio e CIP Lazio assume un valore particolare per la Ternana Women, come riporta il comunicato dell’Ufficio Stampa di Ternana Women – società che ha investito con convinzione nel settore femminile e che vede in Ciccotti una delle sue colonne portanti. La medaglia suggella un anno di successi e di crescita, confermando la centralità della giocatrice nel progetto sportivo del club.