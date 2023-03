Circolo Canottieri Piediluco, prima regata regionale selettiva

È in una splendida domenica che a Piediluco è scattata la stagione del canottaggio nelle acque del lago ternano. Tanta partecipazione al Centro nautico Paolo d’Aloja in occasione della prima Regata Regionale Selettiva del comitato Lazio con ben 594 atleti protagonisti di tutte le categorie, dai più piccoli ai master, e 21 società di diverse regioni coinvolte, provenienti anche da Liguria e Piemonte. Ci ha pensato il Circolo Canottieri Piediluco ad occuparsi dell’organizzazione della manifestazione, utile per la qualificazione al 1° Meeting Nazionale di Piediluco in programma sabato 25 e domenica 26 marzo. È il primo evento del 2023 per il nuovo consiglio del Circolo Canottieri Piediluco, un’organizzazione impeccabile grazie al lavoro di tutti i consiglieri e dei tanti volontari che si sono messi a disposizione. Una macchina quasi perfetta in una domenica meravigliosa per le condizioni atmosferiche. Ottimi i risultati per gli atleti del CCP: la regata ha portato in dote 7 ori, 4 argenti e 3 bronzi per 14 medaglie complessive. Gli ori sono andati al collo di Giorgia Ratini Silvi, Elia Graziani, Renzi Sebastiano (singolo e doppio), Federico Angeletti (singolo e doppio) con Davide Fedeli e Sarah Armeni. Argento per Giorgia Ratini Silvi con Lucrezia Natalini, Ludovica De Angelis, Alessandro e Francesco Lucchetti nel doppio e nel quattro di coppia con Tommaso Rossi e Filippo Cresta. Bronzo infine per Lucrezia Natalini nel 7,20 Elia Graziani con Alessandro Angeletti nel doppio ed ancora Angeletti nel singolo.