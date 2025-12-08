Ciclocross dei Pini accende Narni Scalo con sfida nazionale

8 Dicembre 2025 Morena Zingales Breaking News, Sport 0
Ciclocross dei Pini accende Narni Scalo con sfida nazionale

Oltre trecento atleti protagonisti al Parco Bruno Donatelli

Il Parco Bruno Donatelli di Narni Scalo ha ospitato la terza edizione del Ciclocross dei Pini, trasformata quest’anno in gara nazionale sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana. L’organizzazione curata dal Triono Racing Team ha richiamato oltre 300 corridori, con società provenienti da diverse regioni e la presenza della Fabio Aru Academy dalla Sardegna, rendendo l’evento un vero polo di attrazione per il movimento ciclistico giovanile e amatoriale.

Il tracciato, lungo circa 2,5 chilometri, ha messo a dura prova i partecipanti con continui cambi di ritmo, salite brevi e discese tecniche, garantendo spettacolo e selezione naturale. La competizione ha assegnato punti validi per l’Adriatico Cross Tour, circuito che unisce Umbria, Marche, Abruzzo ed Emilia Romagna.

Nelle categorie giovanili si sono distinti Massimo Peretti, Daniele Pastore, Leonardo Ponte, Ludovico Tudisco e Leonardo Scacciatelli tra i G6 uomini, mentre tra le G6 donne hanno brillato Sara Neri, Alice Pierangelini, Gaia Fiorelli e Giada Biondi. Successi anche per gli esordienti e gli allievi, con nomi come Mattia Meniconi, Niccolò Mauro, Giuliano Salimbeni, Matilde Donati, Letizia Pellegrini e Niccolò Venanzoni.

Tra le donne allieve, Aurora Bolletta ha confermato il titolo regionale, così come Alessandra Luna tra le esordienti secondo anno. In ambito amatoriale, i master hanno visto primeggiare atleti esperti come Mery Guerrini, Micheal Menicacci, Leonardo Caracciolo e Massimo Folcarelli, consolidando il prestigio della manifestazione.

La cornice è stata arricchita dallo short track giovanile, con quaranta piccoli ciclisti tra i 7 e gli 11 anni, segno di un vivaio in crescita. Alla premiazione hanno partecipato il sindaco Lorenzo Lucarelli, l’assessore allo sport Alessia Quondam, e i vertici della Federciclismo umbra e provinciale.

Gli organizzatori hanno sottolineato la soddisfazione per il successo ottenuto, ringraziando sponsor e volontari, fondamentali per la sicurezza e la riuscita dell’evento. Il presidente Giorgio Roselli ha annunciato l’intenzione di puntare ancora più in alto per la quarta edizione, con l’obiettivo di consolidare Narni Scalo come punto di riferimento del ciclocross nazionale.

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