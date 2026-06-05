Premio Villa Buitoni incorona le grandi carriere a Perugia

Grandi nomi della cultura e dello sport si riuniscono a Perugia

Le carriere coraggiose al centro dell’evento

La quinta edizione del Premio Villa Buitoni ha celebrato a Perugia i percorsi professionali e umani di spicco legati al territorio umbro. Nella suggestiva cornice della storica residenza situata in strada San Vitturino, la manifestazione giornalistica e culturale ha riunito numerose personalità di rilievo del mondo scientifico, ecclesiastico, accademico e sportivo. L’iniziativa, ormai consolidata nel panorama regionale, intende valorizzare l’impegno e il coraggio di chi ha saputo distinguersi nelle rispettive discipline, offrendo un contributo significativo alla società e portando in alto il nome del territorio.

Tutti i nomi dei premiati della quinta edizione

Tra i protagonisti della serata spicca indubbiamente Gianfranco Rosi, ex campione mondiale di pugilato, ricordato per le sue straordinarie imprese sul ring e per essere stato uno dei pochissimi atleti italiani capaci di conquistare il titolo iridato direttamente negli Stati Uniti. Accanto a lui, il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a Maria Teresa Antognoni, apprezzata docente di Medicina veterinaria presso l’ateneo perugino e responsabile del centro trasfusionale Emovet, e a don Marco Briziarelli, parroco della cattedrale di San Lorenzo e dinamico direttore della Caritas diocesana. Il mondo della ricerca scientifica avanzata è stato invece rappresentato da Antonio Ereditato, stimato docente di fisica delle particelle alle università di Chicago e Perugia. Per l’ambito umanistico e storiografico è stato celebrato Enrico Menestò, insigne accademico latinista. Il giornalismo televisivo ha visto l’assegnazione del premio a Pierluigi Pardo, noto conduttore e telecronista, mentre per il mondo del calcio locale è stato premiato Luigi Repace, storico presidente del Comitato regionale della Federcalcio dilettanti.

Il plauso delle istituzioni regionali

La cerimonia di consegna ha visto la partecipazione attiva delle massime cariche istituzionali. La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, insieme all’assessora regionale al Turismo e allo Sport, Simona Meloni, ha espresso parole di vivo apprezzamento per la continuità dell’evento. Secondo la giunta regionale, la manifestazione riesce a confermare l’immagine migliore di una forte identità territoriale, migliorando l’attrattività e l’appeal della regione grazie al coinvolgimento strategico di figure di altissimo profilo. All’incontro erano presenti anche i consiglieri regionali Nilo Arcudi e Andrea Romizi, il sindaco di Gubbio Vittorio Fiorucci e il presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria Luca Benedetti. La commissione esaminatrice, presieduta dal magistrato Fausto Cardella, ha lavorato in sinergia con i promotori storici Antonello Orlandi, Massimo Boccucci e Marco Brusco per garantire l’assoluto spessore culturale e la perfetta riuscita della kermesse umbra.