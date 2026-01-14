Inclusione motore dell’azione Ternana Women con Umbria 4

Il progetto accende valori condivisi nello stadio di Terni domenica 18 La Ternana Women rinnova il proprio impegno verso l’inclusione, aprendo le porte del “Moreno Gubbiotti” ai protagonisti di Umbria 4 Deaf in occasione della decima giornata di Serie A femminile, in programma domenica 18 alle ore 15.00 contro la Lazio Women. Un gesto concreto che conferma la volontà del club rossoverde di trasformare ogni appuntamento sportivo in un’occasione di partecipazione collettiva e attenzione verso le realtà sociali del territorio.

Il progetto Umbria 4 Deaf, nato da un incontro informale e cresciuto rapidamente fino a diventare una struttura solida, si è imposto come una delle iniziative più significative nel panorama regionale. In pochi mesi ha saputo coinvolgere scuole, studenti e società sportive umbre, proponendo laboratori dedicati alla lingua dei segni e costruendo una rete di collaborazioni che abbraccia calcio, pallavolo e numerosi atleti di primo piano. La forza del progetto risiede nella capacità di raccontare la quotidianità della comunità sorda attraverso strumenti semplici e immediati, puntando sul linguaggio delle emozioni come ponte universale.

Il videoclip realizzato con la partecipazione di campioni dello sport ha contribuito a dare ulteriore visibilità al messaggio, rafforzando l’idea che l’inclusione non sia un concetto astratto, ma un percorso fatto di gesti concreti, di ascolto e di presenza. Lo slogan che accompagna l’iniziativa, ispirato alla celebre “Gioca Jouer” di Claudio Cecchetto, sintetizza perfettamente questa filosofia: «non si sente bene che col cuore», un invito a guardare oltre le barriere sensoriali per riconoscere la ricchezza delle relazioni umane.

La scelta della Ternana Women di ospitare Umbria 4 Deaf durante una gara ufficiale assume un valore simbolico forte. Il calcio, spesso percepito come un mondo dominato dal risultato, diventa qui un veicolo di valori condivisi, capace di unire pubblico, atlete e associazioni in un’unica narrazione. Il club rossoverde, già protagonista di iniziative analoghe, conferma così una visione che mette al centro la responsabilità sociale e la volontà di costruire un ambiente sportivo aperto, accogliente e consapevole.

La presenza di Umbria 4 Deaf sugli spalti del “Gubbiotti” rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso di sensibilizzazione avviato dal progetto. Un’occasione per ricordare che lo sport può essere un terreno fertile per abbattere barriere, creare connessioni e dare voce a chi troppo spesso resta ai margini. La Ternana Women, con il suo sostegno convinto, ribadisce che fare squadra significa anche questo: riconoscere il valore di ogni persona e trasformare il campo in un luogo dove tutti possano sentirsi parte della stessa storia.