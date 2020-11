Walter Orlandi ritorna al lavoro come medico in Covid Hotel nel Lazio

“Di nuovo in campo. Ho accettato l’incarico di dirigente medico per assistenza in Covid Hotel di un Asl del Lazio”. Lo scrive in un post su Twitter Walter Orlandi, ex direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia. “Metto a disposizione con modestia – ha aggiunto – l’esperienza acquisita in anni di lavoro in Sanità Pubblica. In una settimana abbiamo assistito già 13 pazienti – spiega -. Siamo due medici, un infermiere h24 e un operatore sanitario h24. I pazienti provengono sia dall’ospedale, sia dal proprio domicilio”.

