Meningite, un nuovo caso da meningococco e tre già noti in Umbria

Usl Umbria 1: paziente stabile a Perugia, nessun legame tra i quattro episodi

🦠 Meningite in Umbria: un solo nuovo caso, causato dal meningococco, segnalato a Perugia. La Usl Umbria 1 chiarisce: gli altri tre pazienti erano già noti (1 caso da enterovirus e 2 da virus Toscana). Nessun collegamento epidemiologico tra i quattro episodi. #Umbria #Meningite #Sanità

È uno solo il nuovo caso di meningite notificato in Umbria nelle ultime ore. Si tratta di una meningite causata dal batterio meningococco, segnalata nella mattinata di giovedì 16 luglio al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Usl Umbria 1 dalla Direzione dell’Azienda ospedaliera di Perugia.

Il paziente, residente a Marsciano, è ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Perugia. Secondo quanto riferito dall’Azienda sanitaria, le sue condizioni cliniche sono stabili e buone.

Nello stesso comunicato, la Usl Umbria 1 ha inoltre fornito un aggiornamento su altri tre pazienti già segnalati nei giorni precedenti: un caso di meningite da enterovirus ricoverato a Città di Castello e due casi di meningite da virus Toscana. L’Azienda sanitaria precisa che i quattro episodi non sono collegati tra loro, perché riconducibili a tre diversi agenti infettivi.

Il nuovo caso riguarda il meningococco

Il solo nuovo caso comunicato il 16 luglio è quello di meningite da meningococco.

In seguito alla conferma della diagnosi, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha immediatamente avviato l’indagine epidemiologica per individuare tutte le persone che hanno avuto contatti stretti con il paziente nel periodo considerato a rischio.

I contatti individuati saranno sottoposti alla profilassi antibiotica prevista dai protocolli sanitari, misura adottata per interrompere l’eventuale catena di trasmissione del batterio.

Cos’è il meningococco e perché viene eseguita la profilassi

Il meningococco (Neisseria meningitidis) è un batterio che può provocare meningite e altre infezioni invasive.

La trasmissione avviene attraverso contatti stretti tra persone, mediante le secrezioni respiratorie. Il batterio è poco resistente nell’ambiente esterno e non richiede interventi di sanificazione degli ambienti.

Secondo la Usl Umbria 1, l’incubazione varia da due a dieci giorni, mentre la contagiosità riguarda i sette giorni precedenti la comparsa dei sintomi. Per questo motivo la profilassi antibiotica viene riservata esclusivamente ai contatti stretti individuati durante l’indagine epidemiologica.

Il caso già noto di meningite da enterovirus

La Usl Umbria 1 aggiorna anche la situazione relativa a un paziente ricoverato all’ospedale di Città di Castello, al quale è stata diagnosticata una meningite da enterovirus.

Si tratta di un caso già segnalato nella serata di mercoledì 15 luglio. Il paziente è ricoverato e le sue condizioni sono buone.

Gli enterovirus sono virus che possono causare forme di meningite generalmente diverse da quelle provocate dal meningococco. Come specifica l’Azienda sanitaria, per questa forma non è necessaria la profilassi dei contatti né la disinfestazione degli ambienti.

Gli aggiornamenti sui due casi da virus Toscana

Il comunicato riporta inoltre l’evoluzione clinica di due pazienti già ricoverati per meningite da virus Toscana.

Il paziente ricoverato a Città di Castello è stato dimesso martedì scorso, mentre quello proveniente da San Sepolcro rimane ricoverato, ma in buone condizioni cliniche.

Il virus Toscana è un virus trasmesso dalla puntura dei flebotomi, comunemente chiamati pappataci. La trasmissione avviene quindi attraverso l’insetto vettore e non mediante il contatto diretto tra persone.

Quattro pazienti, ma tre cause diverse

L’Azienda sanitaria invita a non sovrapporre i diversi episodi.

Il quadro complessivo comprende quattro pazienti: uno con meningite causata dal meningococco, uno con meningite da enterovirus e due con meningite da virus Toscana.

Le tre forme hanno origine diversa, modalità di trasmissione differenti e richiedono misure di sanità pubblica specifiche. Per questo motivo la Usl Umbria 1 ribadisce che non esiste alcuna correlazione epidemiologica tra i quattro casi.

Proseguono nel frattempo le attività di monitoraggio previste dai protocolli sanitari. Per il nuovo caso di meningite da meningococco continua l’indagine epidemiologica con la gestione dei contatti stretti, mentre gli altri tre pazienti seguono il rispettivo percorso clinico in base all’evoluzione delle loro condizioni.