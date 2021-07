Indice Rt sopra 1 in 13 regioni, oltre 2 in 4 Abruzzo e Calabria sotto 1

- PERUGIA - Sciopero di due ore a fine turno dei lavoratori metalmeccanici della provincia, nell'' ambito della mobilitazione nazionale "Il lavoro non si tocca", indetta da Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil.- GUBBIO - sala Consiliare di Palazzo Pretorio - ore 9.30 - Conferenza stampa di presentazione del festival "Gubbio No Borders" (15-31 agosto).- ORVIETO - Sala consiliare del Comune - ore 10 - Evento "Verso il progetto di fattibilità dei sistemi di invasi sul fiume Paglia". Sarà possibile seguire gli interventi anche sulle pagine Facebook dell'' Autorità di distretto (https://www.facebook.com/autoritaDAC/? ref=pages_you_manage) e di Alta scuola. Interverranno, tra gli altri, il Capo Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio, e la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei.- TERNI - strada statale 79bis "Ternana" (direttriceTerni-Rieti) - ore 11 - Sopralluogo Anas in occasione dell'' apertura dello svincolo di Piediluco/Marmore e delle rampe dello svincolo di Colli sul Velino/Labro in direzione Terni. Sarà presente, per conto della Regione Umbria, l'' assessore alle infrastrutture Enrico Melasecche.-TERNI - Cenacolo San Marco ore 11 - Conferenza stampa di "Popoli e Religioni - Terni Film Festival" per presentare nuovo Direttore artistico, Focus Sabina e Bando 2021.- FOLIGNO - Corte di Palazzo Trinci - ore 12 - Incontro pubblico con il calciatore azzurro neo campione d'' Europa, Leonardo Spinazzola.- PERUGIA - palazzo Donini - ore 16,30 - Incontro privato della presidente della Giunta regionale, Donatella Tesei, con Leonardo Spinazzola. Al termine la stampa potrà essere presente nel Salone d'' Onore in occasione di un breve saluto pubblico.- NORCIA - piazza San Benedetto - ore 18.30 - Inaugurazione del "Norcia Glocal Economic Forum Esg89 - Sostenibilita'' Resilienza Heritage culturale" (anche sabato 31 luglio), alla presenza, fra gli altri, del commissario per la ricostruzione Giovanni Legnini, e la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.