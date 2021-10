Premio Nobel Giorgio Parisi, congratulazioni Università di Perugia

L

a comunità accademica dell’Università degli Studi di Perugia esprime le più vive congratulazioni al Prof., premio Nobel per la Fisica 2021 per i suoi studi sui sistemi complessi.

di Laura Marozzi

“È un grande onore che da un grande scienziato si estende a tutta la comunità scientifica e accademica italiana – ha dichiarato, in particolare, il Prof. Luca Gammaitoni, direttore del laboratorio NiPS (Noise in Physical Systems) -. Un premio lungamente meritato, come abbiamo avuto modo di constatare anche durante il recente convegno sulla Risonanza Stocastica, con Giorgio Parisi, ospitato a Perugia lo scorso 15 settembre.

La tematica premiata porta alla luce il ruolo importante delle fluttuazioni e del rumore, nello studio dei sistemi fisici, a cominciare da quelli che determinano l’evoluzione del clima sulla terra. Una tematica lungamente studiata anche a Perugia presso il laboratorio NiPS”.