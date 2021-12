La Via dei Presepi, fino al 6 gennaio 2022 a Perugia, tra Porta Pesa e Corso Bersaglieri

La Via dei Presepi propone ormai da molti anni un suggestivo percorso alla scoperta di magnifici Presepi artigianali. I Presepi sono perfettamente inseriti nella splendida cornice di Borgo Sant’Antonio, propagine medievale del Rione di Porta Sole. Il visitatore potrà di immergersi nella storia, nell’arte e nelle tradizioni popolari del luogo, scoprendo luoghi ameni e suggestivi. L’itinerario rientra nel progetto “Presepi nei Borghi” che coinvolge i 5 borghi storici della città.

L’Associazione di promozione sociale BORGO SANT’ANTONIO PORTA PESA organizza, nel pieno rispetto delle misure anti Covid-19, dall’8 dicembre al 6 gennaio la 8 edizione della “Via dei Presepi” tra Porta Pesa e Corso Bersaglieri.

La kermesse è curata in prima persona dalla Vicepresidente dell’Associazione, Marisa Rosi, che da molti anni ormai si occupa con passione non solo dell’organizzazione dell’evento, ma anche alla creazione artigianale di ogni componente e struttura presente nell’allestimento. Realizzazioni dunque uniche nel loro genere, rigorosamente fatte a mano, che introducono il visitatore nell’atmosfera spirituale del Natale.

Più presepi, saranno dislocati lungo Corso Bersaglieri.

Il percorso partirà da un info point, dove si potrà ritirare gratuitamente la brochure della manifestazione.

I presepi saranno aperti tutti i giorni: Dall’ 8 Dicembre al 6 Gennaio, Dalle ore 15:30 alle ore 19:00

Mappa dei Presepi

Si potranno ammirare, tra gli altri, il Presepe Monumentale “Città di Perugia” (Corso Bersaglieri, 54), con gli scorci e i monumenti più significativi del capoluogo umbro, il tradizionale presepe napoletano (Corso Bersaglieri, 98), il presepe “arabo” (Piazzetta del porcellino), il Presepe animato più grande della provincia (Chiesa di Sant’Antonio Abate, Corso Bersaglieri) il Presepe di Porta Pesa (Corso Bersaglieri, 44), il Presepe antico con statuine dell’800 (Corso bersaglieri, 30) e il Presepe delle Regioni d’Italia (novità 2021)

Corso Bersaglieri:

Civ. 17 Presepe dei borghi e dei mestieri antichi

Presepe dei borghi e dei mestieri antichi Civ. 30 Presepe antico, Presepe delle Regioni d’Italia (novità 2021)

Presepe antico, Presepe delle Regioni d’Italia (novità 2021) Civ. 34 Presepe tradizionale

Presepe tradizionale Civ. 44 Presepe di Porta Pesa

Presepe di Porta Pesa Civ. 54 Presepe monumentale Città di Perugia

Presepe monumentale Città di Perugia Civ. 90-92 Oratorio di Sant’Antonio Abate: Presepe delle api, realizzato dai bambini

Oratorio di Sant’Antonio Abate: Presepe delle api, realizzato dai bambini Civ. 98 Presepe napoletano

Presepe napoletano S.n.c. Sagrestia della Chiesa di Sant’Antonio Abate Grandioso Presepe meccanizzato

Grandioso Presepe meccanizzato Cortile della Chiesa Presepe in pietra dello scultore Daniele Mancini

Presepe in pietra dello scultore Daniele Mancini S.n.c. Piazzetta del Porcellino Presepe arabo

Programma delle iniziative natalizie

Laboratori per bambini

Il 12 e 19 dicembre, in collaborazione con “Volando con le Api – Bees, una Scuola per le Scuole” e il Gruppo Bee, saranno proposti all’interno dell’Oratorio di Sant’Antonio abate dei laboratori per bambini sul tema “Natale e Natura”. Presentazione di libri sull’ Ambiente e sul mondo delle Api, degustazioni di mieli, spettacoli ed altro creeranno uno spazio dedicato al gioco e all’apprendimento di nozioni sulla biodiversità e sulla nutrizione.

In continuità con la Via dei Presepi, sarà realizzato dai bambini del quartiere il “Presepe delle Api”.

Prenotazione obbligatoria con mail a quiquartiere@borgosantantonio.com

Accesso adulti solo con Green Pass

12 dicembre 2021 dalle ore 15:00 alle 19:00

Ore 15:00 Costruiamo il Presepe delle Api, attività partecipativa e inclusiva con “Volando con le Api – Bees, una Scuola per le Scuole” (prima parte)

Ore 16:30 Pausa merenda

Ore 17:00 Costruiamo il Presepe delle Api, attività partecipativa e inclusiva con “Volando con le Api – Bees, una Scuola per le Scuole” (seconda parte)

Ore 18:30 “Ape-ritivo & Aperi-miele” a cura del Gruppo Bee

19 dicembre 2021 dalle ore 15:00 alle 19:00

Ore 15:00 Presentazione animata e partecipata del libro “Ariel e il ciclo della Vita” (di Claudia Ragni e Mario Ortolani), Flauto traverso: Eleonora Porzi

Ore 16:30 pausa merenda

Ore 17:00 “Piantala!”: laboratorio per la realizzazione di una piccola serra in casa (ai partecipanti sarà regalata una serra di Giochi Clementoni “Scienza e Gioco”)

Ore 18:30 “Ape-ritivo & Aperi-miele” a cura del Gruppo Bee

Concerti

Nell’ambito della manifestazione “La Grande classica al Borgo” il giorno 12 Dicembre – ore 17:00 si terrà il Concerto di Natale del Coro dell’Università degli studi di Perugia

Francesco Andreucci pianoforte – Marta Alunni Pini direttore.

Degustazioni

Il 12 dicembre alle ore 18:00 nel cortile della chiesa di Sant’Antonio abate Torciglione drittone da record della Pasticceria Lupi

Intrattenimento

Il 6 gennaio alle ore 17:00 presso l’Oratorio di Sant’Antonio abate Gran Tombola del Borgo con ricchi premi e divertimento assicurato.

GALLERIA VIDEO