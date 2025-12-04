Assisi accende Natale con Abruzzo e presepe monumentale

Cerimonie, albero di 13 metri e videoproiezione artistica

Assisi – La Basilica di San Francesco si prepara ad accogliere l’apertura ufficiale dei festeggiamenti natalizi lunedì 8 dicembre, con un programma che intreccia spiritualità, arte e tradizione. Alle 16.00, fra Alfio Nucci guiderà la recita del Rosario e la consacrazione dei nuovi membri della Milizia dell’Immacolata. Alle 17.00, Mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri, celebrerà la messa solenne animata dalla Cappella Musicale della Basilica, portando con sé il dono dell’olio abruzzese per la Lampada di San Francesco.

Il cuore della festa sarà alle 18.10, quando in piazza inferiore si accenderanno il grande albero di Natale e la videoproiezione sulla facciata della chiesa superiore, accompagnati dalla benedizione e dall’inaugurazione del presepe. L’evento, animato dal coro della scuola primaria Sant’Antonio, sarà trasmesso anche su Rai1 all’interno di “Vita in Diretta”.

Protagonista assoluto è l’Abruzzo, che dona un cedro di 13 metri proveniente dall’Aquila e il presepe monumentale in ceramica di Castelli, realizzato tra il 1965 e il 1975 dagli artisti del Liceo “F.A. Grue”. Le palline dell’albero porteranno i nomi dei benefattori che sostengono famiglie in difficoltà, trasformando l’ornamento in segno concreto di solidarietà.

La videoproiezione, curata da EnelX, raffigura il “Presepe di Greccio” di Sieger Köder e si inserisce in un percorso artistico che anticipa l’ottavo centenario della morte di San Francesco nel 2026. Alla cerimonia interverranno rappresentanti istituzionali della Regione Abruzzo e del Comune dell’Aquila, insieme agli studenti del liceo artistico di Castelli.

Il Natale francescano sarà raccontato anche dalla rivista “San Francesco patrono d’Italia”, che dedica il numero di dicembre alle celebrazioni e alla recente visita di papa Leone XIV. La pubblicazione aumenterà la foliazione da 80 a 96 pagine a partire da gennaio, mentre a febbraio uscirà un’edizione speciale di 160 pagine per l’ostensione delle spoglie del Santo.

Le celebrazioni dell’8 dicembre saranno trasmesse in diretta sui canali social della Basilica e sul sito nataledifrancesco.it, con messaggi istituzionali e spirituali. L’iniziativa è resa possibile grazie al sostegno della Regione Umbria.