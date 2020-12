Tombolini Motor company in Umbria, apertura nuova sede Renault e Dacia a Perugia

Aprire in piena pandemia, in un’altra Regione, una sfida che pochi avrebbero accettato, ma a cui la Tombolini Motor Company concessionaria Renault, Dacia, Fiat e Lancia e Abarth delle Marche, non si è tirata indietro.

Il 2020 caratterizzato da momento storico di particolare crisi che ha investito l’economia nazionale, incluso l’automotive, nonostante ciò la Tombolini Motor Company ha deciso di guardare avanti oltrepassando i confini regionali riportando il marchio Renault e Dacia in Umbria dopo un anno di assenza.

“Proprio sotto il primo lockdown abbiamo maturato la sensazione che dovevamo fare qualcosa di diverso e modificare soprattutto la nostra visione aziendale in termini di dimensioni ed organigramma e abbiamo deciso di candidarci ad aprire una nuova sede a Perugia. – ha spiegato il brand manager Pietro Paolo Tombolini – Soprattutto in questo periodo una scommessa impegnativa ma molto stimolante”.

Un investimento importante che rappresenta un segnale di crescita e speranza per l’economia del territorio e che ha portato all’assunzione di ben 15 persone del territorio

Il 14 dicembre l’apertura, in via Pietro Soriano 42, zona San Andrea delle Fratte a Perugia, in totale sicurezza, rispettando le norme anticovid.

“E’ un momento importante, un percorso che è iniziato a gennaio quando la Tombolini ha maturato l’idea e la voglia di scalare una grande montagna – ha detto ai suoi nuovi dipendenti Pietro Paolo Tombolini – a febbraio ci avevano detto che non avevamo l’attrezzatura e non eravamo in grado, allora ci siamo allenati tanto, ci siamo impegnati e abbiamo dimostrato che si sbagliavano. Siamo riusciti a trovare un team che ci aiuterà a scalare la montagna e ora siamo qui al “campo base numero1”. La strada per arrivare in vetta è faticosa, ma penso e sono convinto che ora abbiamo le capacità e l’energia giusta per toccare quella punta”.

Il Gruppo Tombolini Motor Company di Civitanova Marche, Ancona, Porto San Giorgio e Tolentino, concessionaria Renault, Dacia, Fiat, Lancia e Abarth, da 43 anni è attivo sul territorio marchigiano, realizza oltre 4.500 vetture tra nuove ed usate, ed impiega circa 80 tra dipendenti e collaboratori con una rete di 24 tra officine e carrozzerie dislocate sul territorio.

Da oggi anche a Perugia.

Tombolini Motor Company Concessionaria Renault di Perugia

Tel. 0755280021

https://www.facebook.com/TomboliniMotorCompany/

Redazionale a cura dell’azienda