Festival dei Due Mondi e Intesa Sanpaolo: prosegue anche nel 2023 la storica partnership

Dal 1976 la collaborazione tra Intesa Sanpaolo e il Festival dei Due Mondi è proseguita rinnovandosi ininterrottamente a dimostrazione dell’attenzione del Gruppo bancario per l’Umbria, un territorio ricco e strategico. Giunto alla sua 66° edizione, il Festival si conferma anche quest’anno come uno degli eventi di punta del territorio umbro con connotazione e attrattività nazionale ed internazionale.

La tutela e la salvaguardia della cultura rappresenta un patrimonio fondamentale per la crescita umana e sociale della collettività, che Intesa Sanpaolo da sempre si impegna a sostenere a conferma del supporto privilegiato rivolto non soltanto all’economia reale ma anche a favore di tutte le iniziative di valorizzazione del territorio in senso ampio.

Una di esse è proprio il Festival dei Due Mondi di Spoleto, di grande risonanza nazionale ed internazionale e che esalta non solo la cultura e l’arte ma l’accoglienza e l’attrattività dell’intero territorio umbro.

Intesa Sanpaolo inoltre valorizza il patrimonio italiano attraverso le prestigiose mostre alle Gallerie d’Italia, il sistema museale costituito presso alcune delle prestigiose sedi del Gruppo, a cui affianca il vasto supporto ai principali musei, istituzioni e iniziative culturali del Paese, dal teatro alla musica, dalle mostre ai festival, con particolare attenzione alla promozione del libro e della lettura.

“Intesa Sanpaolo si impegna con interventi sinergici a sostegno dell’arte, della cultura e dello spettacolo, fortemente permeanti nella nostra identità e fondamentali per la crescita delle persone e del tessuto sociale” – sostiene Tito Nocentini, Direttore Regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo. – “Il nostro legame decennale a favore del Festival dei Due Mondi nasce dall’impegno che riserviamo a tutti gli ambiti della cultura quale contributo di valore per lo sviluppo del territorio. Siamo orgogliosi di assicurare un fecondo rapporto con realtà di questo calibro che rendono così ricco e unico il nostro Paese in una regione come l’Umbria, di importanza strategica per il nostro Gruppo”.

I clienti di Intesa Sanpaolo potranno usufruire di uno sconto sull’acquisto di biglietteria per la gran parte degli eventi in programma.

