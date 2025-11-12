Zes Unica estesa all’Umbria, sen. Franco Zaffini svolta per crescita regionale

Cabina regia nazionale e sportello digitale semplificato

Si è concluso l’iter legislativo che sancisce l’estensione della Zona Economica Speciale Unica alle regioni Marche e Umbria, un passaggio considerato strategico per il rilancio dei territori. La decisione, maturata dopo un percorso istituzionale intenso, viene salutata come un risultato di rilievo per le aree che hanno vissuto anni di difficoltà economiche e sociali.

Il provvedimento introduce un sportello digitale nazionale con procedure snelle e autorizzazioni garantite entro sessanta giorni. Tale meccanismo punta a ridurre drasticamente la burocrazia, favorendo l’ingresso e l’uscita delle merci con agevolazioni logistiche. Sono previste semplificazioni nei porti, interporti e poli di stoccaggio, oltre alla possibilità di istituire zone franche doganali. Tutto sarà coordinato da una Cabina di regia nazionale, incaricata di monitorare e armonizzare le attività.

Secondo gli osservatori, dice il Senatore di Fratelli d’Italia, Franco Zaffini, l’estensione della Zes rappresenta un volano per attrarre investimenti, stimolare la crescita e generare nuova occupazione. L’Umbria, grazie a questa misura, si inserisce in un quadro di sviluppo che mira a rafforzare la competitività delle imprese locali e a rendere più attrattivo il tessuto produttivo.

Il provvedimento si colloca in una strategia più ampia del governo, volta a sostenere le regioni che cercano di recuperare terreno dopo stagioni di stagnazione. L’attenzione è rivolta soprattutto alle piccole e medie imprese, che potranno beneficiare di un contesto più favorevole per espandere attività e consolidare mercati.

La Zes Unica, già operativa in altre aree del Paese, diventa così uno strumento di riequilibrio territoriale. Per l’Umbria, l’inclusione significa accesso a opportunità finora riservate ad altre regioni, con prospettive di crescita che si intrecciano con la necessità di modernizzare infrastrutture e logistica.

Il provvedimento, oltre a rafforzare la fiducia degli operatori economici, viene percepito come un segnale politico di attenzione verso territori che hanno bisogno di nuove energie. La semplificazione amministrativa e la certezza dei tempi autorizzativi sono elementi considerati cruciali per rendere l’Italia più competitiva nello scenario europeo.