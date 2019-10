Vaccini anti influenzali in Umbria, Pastorelli, ma non li consegnano?

Nella decantata sanità Umbra alcuni medici di famiglia non hanno potuto fare a meno di segnalarmi come ancora alla data attuale non siano stati consegnati i vaccini contro l’influenza.

E pensare che già sono stati registrati casi anche critici nella Regione Friuli-Venezia Giulia. Sicuramente questo non è un problema per una persona in buono stato di salute e con un range di età medio, ma per i bambini, gli anziani e per chi soffre di determinate patologie sicuramente questo ritardo può essere molto pericoloso.

Piccole cose che possono fare la differenza, piccole cose a cui sicuramente i vertici Regionali in questo momento non stanno minimamente pensando essendo occupati ad elargire bonus di 3 milioni ai dipendenti, guarda caso a 2 giorni dal voto.

Da Lunedì 28 Ottobre il mio impegno sarà quello di mettere mano anche a quelle piccole cose, a quei piccoli bisogni che però per alcune persone possono fare la differenza. Con la Lega al governo di questa Regione si riparte dagli ultimi, ovvero i tanti Umbri bisognosi che ogni giorno in silenzio, con il duro lavoro e con una dignità immensa rendono la nostra Regione un posto meraviglioso, gli stessi Umbri che Domenica finalmente manderanno a casa chi ha provato a distruggere l’Umbria.

Da Stefano Pastorelli,

Candidato alle Elezioni Regionali con la Lega