Sinistra Civica Verde è la Sinistra che serve a Vincenzo Bianconi

Si è riunita questa mattina l’assemblea dei sostenitori della lista SINISTRA CIVICA VERDE a sostegno della candidatura a Presidente della Regione Umbria di Vincenzo Bianconi.

Il nostro sostegno alla coalizione sorge nell’ottica di una discontinuità politica e di rinnovamento del governo della Regione dell’Umbria, che necessita certamente di una forza propulsiva per quanto concerne lo sviluppo economico e dell’innovazione, una politica ambientale tesa al superamento dell’incenerimento, una sanità pubblica efficiente, una idea di sociale, accoglienza e attenzione alle fasce deboli ancora più stringente.

L’esigenza di una netta discontinuità ci ha spinti a riunire le forze della sinistra umbra in una lista dove i candidati rappresentano mondi sociali, territori, competenze e tanta voglia di ricostruire fiducia con i cittadini.

Ma soprattutto, il nostro obiettivo è quello di battere la destra, la stessa destra che ha aperto la crisi di Governo per il malcontento del suo leader, la destra della Lega e Fratelli d’Italia che invece di impegnarsi per il lavoro e il futuro del nostro paese, ha incrementato odio, disuguaglianze, razzismo, che ci ha isolati nel contesto internazionale relegandoci a paese inaffidabile.

Noi non difendiamo l’Europa dei tecnocrati e della finanza, difendiamo l’Europa democratica, dei diritti, della pace e siamo in campo per concretizzare un progetto che non guardi al mero individualismo ma agli interessi della collettività.

I nostri candidati, Antonio Luna, Roberto Galeazzi e Veronica Contessa, sono espressione di un progetto politico che può essere assolutamente convincente per vincere questa tornata elettorale, attraverso impegno, trasparenza e capacità.

Nelle prossime settimane saremo tutti impegnati in una battaglia fondamentale per imporre i valori della sinistra, della democrazia, della tolleranza, della condivisione e SINISTRA CIVICA VERDE sarà in prima linea per l’Umbria e Terni.

Terni, 5 ottobre 2019

Il comitato di SINISTRA CIVICA VERDE TERNI