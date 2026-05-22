Sanità Umbria, scontro sull’ipotesi di accorpamento delle Asl

Cina, l’industria postale in crescita stabile nei primi 4 mesi del 2026 PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’industria postale cinese ha registrato una crescita stabile sia dei ricavi sia dei volumi di consegna nei primi quattro mesi del 2026, hanno mostrato ieri i dati dell’Ufficio postale statale. Da gennaio ad aprile, il settore postale ha gestito 70,16 miliardi di pacchi, segnando un aumento del 4,1% su base annua. […]

Terzo Valico dei Giovi, ultimata la tratta Castagnola-Vallemme ROMA (ITALPRESS) – Nuovo avanzamento per il Terzo Valico dei Giovi: è stata ultimata la tratta Castagnola-Vallemme, uno dei passaggi più complessi dell’opera per le condizioni geologiche incontrate durante gli scavi. Questa mattina è stato abbattuto il diaframma sul secondo binario, in direzione nord, della tratta realizzata dal General Contractor guidato da Webuild per conto […]

Cina, in crescita il numero delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (EV) in Cina hanno registrato una rapida espansione, sostenute da continui sforzi del Paese per favorire una più ampia diffusione dei veicoli elettrici attraverso il potenziamento delle strutture di supporto, secondo i dati ufficiali diffusi oggi. Il numero complessivo di punti di ricarica in […]

I 70 anni del Corriere di Tunisi, festa di memoria e dialogo tra Italia e Tunisia TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Settant’anni di storia, di lingua italiana, di memoria condivisa e di dialogo tra le due sponde del Mediterraneo. Il Corriere di Tunisi, storica testata diretta da Silvia Finzi e unica pubblicazione in lingua italiana del Nord Africa, ha celebrato oggi il suo settantesimo anniversario con un evento ospitato nel complesso di […]

Ucraina, Zelensky “Colpita la sede dei servizi russi a Kherson” KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “E’ stata colpita una sede del Servizio Federale di Sicurezza (Fsb) della Federazione Russa”. Lo ha reso noto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un post su X. Secondo Zelensky, le perdite russe, tra morti e feriti, ammontano a un centinaio. “Grazie a questa operazione, le perdite russe ammontano a circa […]

La città cinese di Jingdezhen porta le sue ceramiche alla Mida di Firenze NANCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La 90esima edizione della Mostra internazionale dell’artigianato di Firenze (MIDA) si è recentemente conclusa a Firenze, in Italia. Per la prima volta, Jingdezhen, città della provincia orientale cinese del Jiangxi nota come la “capitale della porcellana”, ha organizzato una delegazione di artisti e imprese ceramiche locali perchè partecipasse all’evento. Presso lo […]

Segaert vince la 12^ tappa, Eulalio resta in rosa NOVI LIGURE (ITALPRESS) – Alec Segaert vince in solitaria la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026, la Imperia-Novi Ligure di 175 km. Il corridore della Bahrain – Victorious ha anticipato tutti con un’azione personale a 3 km dall’arrivo: secondo posto per Toon Aerts (Lotto Intermarchè), a chiudere il podio di giornata Guillermo Thomas Silva (XDS […]

Farmaceutica, Vella “Innovazione cruciale ma le persone devono restare al centro” ROMA (ITALPRESS) – I progressi della biomedicina e lo sviluppo di farmaci innovativi stanno cambiando la prevenzione e la storia naturale di numerose malattie, ma la sfida resta trasformare il progresso scientifico in un beneficio realmente accessibile ai pazienti. E’ quanto emerso nel corso del convegno “Il valore dell’innovazione farmaceutica: personale, etico, sociale ed economico”, […]

Virologia, Pregliasco “Non esiste il rischio zero, informare senza allarmismi” MILANO (ITALPRESS) – “Il rischio zero non esiste”. E’ il messaggio del virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Ircss Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio di Milano, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress. E’ di strettissima attualità il dibattito sull’Hantavirus, dopo i recenti fatti che hanno riguardato la nave da crociera MV Hondius, […]