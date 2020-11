Ristori Ter, Ciprini (M5S): “400 milioni ai Comuni per aiuti alimentari, in Umbria risorse per oltre 5,4 milioni di euro”

“Ammontano a 400 milioni di euro le risorse inserite nel Decreto Ristori Ter, destinate ai Comuni italiani, per fornire aiuti alimentari e buoni spesa per le famiglie piombate in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria. La ripartizione dei fondi destinati all’attuazione del sussidio, andrà in base alle dimensioni dei Comuni.

Per quanto riguarda l’Umbria, l’ammontare totale delle risorse è di oltre 5,4 milioni di euro: il Comune di Perugia riceverà 876mila euro, mentre a quello di Terni andranno 653mila euro, a Foligno 350mila e via dicendo” – afferma la deputata 5Stelle in commissione Lavoro, Tiziana Ciprini.

“Il rinnovo di questa misura, è l’ennesima dimostrazione che gli interventi di politica sociale voluti dal Movimento 5 Stelle, di concerto con la ministro Catalfo, non lasciano indietro nessuno.

L’ulteriore provvedimento definito, nei giorni scorsi, dall’esecutivo – prosegue Ciprini – fa salire a circa 10 miliardi di euro i fondi stanziati nei tre Decreti Ristori per aiutare cittadini e imprese a superare gli effetti economici negativi determinati da questa nuova ondata.

Continueremo a lavorare per mettere in sicurezza il tessuto economico e sociale del Paese” – conclude Ciprini.