Rimpatri UE, Squarta: svolta storica per Italia e Europa

Una riforma destinata a incidere sulle procedure di gestione dell’immigrazione
Il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri, una riforma destinata a incidere sulle procedure di gestione dell’immigrazione irregolare all’interno dell’Unione Europea. Il provvedimento punta a rafforzare gli strumenti a disposizione degli Stati membri per l’esecuzione delle espulsioni, accelerando i procedimenti e incrementando il livello di cooperazione tra le autorità nazionali.
A commentare il voto è stato l’europarlamentare di Fratelli d’Italia e del gruppo ECR, Marco Squarta, che ha definito l’approvazione del regolamento un passaggio particolarmente significativo per l’Italia e per l’intera Unione Europea.
Secondo l’esponente politico, il risultato raggiunto rappresenta il riconoscimento di una posizione sostenuta da tempo dal governo italiano sul tema della gestione dei flussi migratori e dell’effettiva esecuzione dei provvedimenti di allontanamento nei confronti di chi non possiede i requisiti per permanere nel territorio europeo.
Il nuovo quadro normativo europeo nasce con l’obiettivo di intervenire su una delle criticità evidenziate negli ultimi anni dalle istituzioni comunitarie e dai singoli Stati membri: la differenza tra il numero di provvedimenti di espulsione emessi e quello dei rimpatri effettivamente eseguiti. Le nuove disposizioni mirano a rendere più rapide le procedure amministrative e a favorire una maggiore collaborazione operativa tra i Paesi dell’Unione.
Nel commentare l’approvazione del regolamento, Squarta ha sostenuto che il voto rappresenta un cambiamento nell’approccio europeo alle politiche migratorie. L’eurodeputato ha evidenziato come il tema dei rimpatri sia stato negli anni al centro del dibattito politico italiano e come il nuovo testo recepisca alcune delle richieste avanzate da tempo dall’Italia in sede comunitaria.
L’esponente di Fratelli d’Italia ha inoltre sottolineato il ruolo svolto dal governo guidato da Giorgia Meloni nel promuovere una maggiore attenzione europea ai temi del controllo delle frontiere, della lotta all’immigrazione illegale e dell’effettività dei rimpatri. Secondo Squarta, il risultato ottenuto testimonia una crescente convergenza delle istituzioni europee verso strumenti ritenuti più efficaci nella gestione del fenomeno migratorio.
Nel suo intervento, l’europarlamentare ha inoltre sostenuto che il nuovo regolamento costituisce un segnale del cambiamento in corso all’interno delle istituzioni comunitarie, con una maggiore attenzione alle questioni legate alla sicurezza delle frontiere esterne e al contrasto delle reti criminali coinvolte nel traffico di migranti.
Per Squarta il valore del voto approvato dal Parlamento europeo non si limita agli aspetti tecnici contenuti nella riforma, ma assume anche una rilevanza politica più ampia. L’esponente di Fratelli d’Italia ritiene infatti che il nuovo regolamento rappresenti il riconoscimento del percorso intrapreso dall’Italia negli ultimi anni in materia di politiche migratorie e della centralità acquisita dal Paese nel confronto europeo su questi temi.
L’approvazione del regolamento apre ora la fase successiva del percorso istituzionale previsto dall’Unione Europea per l’attuazione delle nuove norme. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere più efficaci le procedure di rimpatrio e rafforzare il coordinamento tra gli Stati membri nella gestione dei fenomeni migratori irregolari, tema che continua a occupare una posizione centrale nell’agenda politica europea.
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