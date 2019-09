Pagherete per l’alleanza che avete fatto, Matteo Salvini a M5s e Pd

“In Umbria votano in anticipo perché hanno arrestato alcuni uomini del Pd che, secondo l” accusa, truccavano i concorsi per le assunzioni in ospedale. Inchiesta nata da una denuncia dei Cinquestelle. E oggi ci si alleano. E lo chiamano ” patto civico” . Gli umbri non sono stupidi e gliela faranno pagare democraticamente“. Lo ha detto Matteo Salvini a Cosenza. “Ai calabresi – ha aggiunto Salvini – chiedo di far vedere al mondo che anche qui c” è un popolo fiero, libero e onesto, che ha voglia di riprendersi il proprio futuro“.

GRAZIE!Anche a Cosenza, la migliore risposta a odio e insulti dei centri a-sociali siete VOI, Amici calabresi!Con i vostri sorrisi e il vostro entusiasmo libereremo dalla sinistra anche questa splendida regione. Avanti tutta!!!🇮🇹