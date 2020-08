Migranti: Candiani, Lega, governo umilia sacrifici lockdown italiani

ollia pura. Invece di stare in quarantena, immigrati clandestini in giro per le strade e per i negozi a Lampedusa. A Terni fuggono direttamente dai centri facendo perdere le proprie tracce. Alla faccia della sicurezza nazionale e sanitarie. Il governo non sta facendo un bel nulla per contrastare l’immigrazione clandestina nel nostro Paese. Piuttosto, il presidente Conte e ilstanno umiliando gli enormi sacrifici sopportati dagli italiani durante il. Evidentemente al governo interessa di piu’ rimettere in moto il giro miliardario dell’accoglienza con la quale le false coop di sinistra hanno lucrato”. Cosi’ ilcoordinatore Lega Sicilia.