Maurizio Gasparri Forza Italia, Bianconi si faccia da parte e si risparmi polemiche

“Perfino oscuri esponenti grillini del Lazio intervengono in difesa del candidato di Pd e Cinque stelle umbro, al centro della polemica perché vuole guidare l’Umbria, ma è destinatario di rilevanti contributi per la ricostruzione post terremoto.

Noi non aggrediamo nessuno ma rileviamo con spirito critico gli effetti nefasti di una frettolosa scelta di candidati improvvisati last minute. Rievocare vecchie polemiche su Berlusconi fa ridere. Perché con le regole che varammo in quel settore nacquero nuove imprese televisive e della comunicazione.

Ma i faziosi e gli ignoranti lo dimenticano. In Umbria sinistra e grillini sono immersi in scandali e conflitti vari giganteschi.

Bianconi lasci perdere. Pensi, e lo diciamo con rispetto, alle sue aziende. Tanto va incontro a una sconfitta. Si faccia da parte e si risparmi polemiche dolorose”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (FI)