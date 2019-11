Matteo Salvini torna in Umbria sabato 23 novembre per ringraziare elettori

Matteo Salvini torna in Umbria e lo farà per ringraziare gli elettori, ne dà conferma il suo ufficio stampa, Matteo Pandini. La notizia era stata diffusa da TeleRomagna 24. “Sono già tornato in Abruzzo – riporta il Corriere dell’Umbria – non sono solito lasciare le cose a metà. Questi 76 giorni fanno la storia”, ha aggiunto in riferimento al voto in Emilia-Romagna in programma per il 26 gennaio»

Sarò a Perugia sabato 23 novembre per ringraziare gli elettori e per presentare la nuova giunta che sarà già operativa”. Così’ ha detto il lader della Lega, Matteo Salvini, alla tv romagnola. Il suo ufficio stampa comunica che, però, non conosce ancora i dettagli,