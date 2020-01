Legge sull’edilizia residenziale e sociale lunedì 3 febbraio la Lega

Lunedì 3 febbraio a Perugia, alle ore 11, nella Sala Partecipazione di Palazzo Cesaroni il gruppo consiliare della Lega nell’Assemblea legislativa dell’Umbria terrà una conferenza stampa per presentare la propria proposta di legge sull’edilizia residenziale e sociale (modifica alla legge regionale ‘15/2012’). La proposta di legge è stata siglata da tutti i consiglieri della Lega ed ha come primi firmatari il capogruppo Stefano Pastorelli e la vicepresidente dell’Assemblea legislativa Paola Fioroni. Con questa nuova legge il gruppo della Lega si propone di attuare una riforma “complessiva ed organica della materia che consentirà interventi più efficaci e maggiore attenzione ai territori e alle comunità locali, attraverso anche una revisione dei criteri per l’assegnazione degli alloggi che consenta di rispondere alle esigenze dei cittadini umbri: anziani, famiglie fragili e categorie sociali più deboli”. Parteciperà alla conferenza stampa anche l’onorevole Virginio Caparvi, segretario regionale della Lega.