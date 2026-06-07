Fratelli d’Italia difende la consigliera sanzionata a Gualdo

La pesante multa elettorale scuote la città di Gualdo Tadino

Un acceso scontro politico scuote il panorama istituzionale di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia. Il coordinamento regionale dell’Umbria di Fratelli d’Italia ha espresso pubblicamente una ferma solidarietà e vicinanza istituzionale nei confronti di Simona Vitali, capogruppo della minoranza in Consiglio comunale. La rappresentante del partito di centrodestra si trova infatti al centro di un complesso caso amministrativo che, secondo i vertici della formazione politica, minaccia la regolare prosecuzione del suo mandato democratico sul territorio locale.

I dettagli del provvedimento amministrativo

La vicenda trae origine da una sanzione di natura pecuniaria particolarmente elevata, pari a cinquemila euro, notificata all’esponente dell’opposizione. Il nucleo della contestazione riguarda l’affissione di alcuni manifesti di propaganda elettorale, che sarebbero stati individuati e segnalati in un periodo temporale distante dalle normali scadenze delle consultazioni. Tali stampati si trovavano in uno spazio specifico, un luogo rispetto al quale la stessa Simona Vitali ha precisato e ribadito di non possedere alcuna forma di accesso logistico o autorizzazione materiale. Di conseguenza, la consigliera comunale ha scelto di non accettare passivamente il provvedimento e ha promosso un formale ricorso dinanzi alle autorità competenti della giustizia ordinaria, con l’obiettivo di dimostrare l’assoluta estraneità rispetto alle contestazioni mosse dagli uffici comunali.

La dura presa di posizione di Emanuele Prisco

Sulla questione è intervenuto direttamente il coordinatore per l’Umbria di Fratelli d’Italia, Emanuele Prisco, il quale ha espresso fortissime perplessità sulla gestione temporale e procedurale della vicenda da parte delle istituzioni di Gualdo Tadino. Il parlamentare ha sottolineato come l’avvio immediato della procedura per la decadenza dalla carica consiliare, attivato all’interno dell’assemblea cittadina prima che la magistratura possa pronunciarsi sul ricorso pendente, rappresenti un’anomalia istituzionale senza precedenti. Secondo la ricostruzione del coordinatore del partito, l’azione amministrativa non scaturisce da un danno economico diretto provocato all’ente pubblico o da un mancato pagamento volontario, bensì da un’applicazione eccessivamente rigida e formale delle regole sui manifesti elettorali.

Le preoccupazioni per la tenuta democratica locale

Il timore espresso dalla dirigenza della coalizione riguarda la possibile trasformazione di cavilli burocratici e interpretazioni formalistiche in strumenti di pressione politica volti a escludere la principale voce della minoranza. Fratelli d’Italia definisce l’avvio della decadenza come una condotta preoccupante per la dialettica istituzionale e un precedente rischioso per la rappresentanza dei cittadini, eletta democraticamente attraverso il voto popolare. Pertanto, il partito ha annunciato una vigilanza costante e rigorosa su tutti i prossimi sviluppi legali e consiliari, riservandosi di intraprendere ogni iniziativa utile nelle sedi opportune per difendere il ruolo ispettivo e di controllo che la legge assegna stabilmente ai gruppi di opposizione.