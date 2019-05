Ore 01:33 Perugia, europee: con 44 sezioni su 159 Lega al 32%, Pd al 27%, M5S 13%, Fdi 8%, Fi 7%.

Ore 1:00 Perugia, europee: con 22 sezioni su 159 Lega al 32%, Pd al 28%, M5S 12,5%; Fdi 8%, Fi 7%

Ore 20:18 Se alle ore 12 l’affluenza per le comunali in Umbria è stata del 21,67% alle ore 19 si è registrato il 58,34. Per le elezioni Europee, l’affluenza alle ore 19 è stata del 54,36% contro il 51,47% di cinque anni fa. Nel dettaglio alle Europee alle 19 in provincia di Perugia ha votato il 55,80% il precedente era del 51,71%. A Terni il 50,27%, cinque anni fa il 50,79%. Alle comunali in provincia di Perugia il 58,03% e in quella di Terni il 60,30%.

Ore 20:00 Alcune foto dei seggi di Perugia, by Belfiore

Ore 19:58 Il candidato a sindaco di Spello della Lega. Lorenzo Sensi, ha votato. Ecco una foto

Ore 19:49 Ha votato anche Luciano Pizzoni candidato a sindaco del comune di Foligno. La foto e di Alessio Vissani. Ha votato anche Stefano Zuccarini:

Ore 19:40 La candidata a sindaco di Marsciano, Francesca Mele, ha votato:

Ore 19:35 Affluenza alle 19: Castel Ritaldi 59,77%, Cerreto di Spoleto 69,71%, Fratta Todina 66,95, Giano 65,08, Gualdo Cattaneo 62,68, Lisciano Niccone 62,25, Montone 63,40, Piegaro 61,65, Pietralunga 67,17, San Giustino 58,28, Sant’Anatolia di Narco 65,10, Scheggia e Pascelupo 54,55, Scheggino 64,21, Sellano 66,27, Sigillo 60,75, Vallo di Nera 75,67, Bastia 56,49, Campello 56,49, Citerna 67,87, Gualdo Tadino 59,36, Magione 54,39, Monte Castello di Vibio 68,21, Montefalco 57,27, Montone 63,40, Paciano 62,58, Piegaro 61,65, Poggiodomo 73,68, Preci 73,16, Spello 57,88, Tuoro sul Trasimeno 58,98, a Castiglione del Lago 57,10, Città della Pieve 56,77, Collazzone 64,80, Costacciaro 54,74, Gubbio 56,86, Marsciano 62,44, Panicale 54,43, a Orvieto è del 60%; Fabro 61,9%; Guardea 62,3%; Montecchio 61,2%; Monteleone d’Orvieto 65,5%; San Venanzo 64,7%. A Perugia l’affluenza è del 44,93% contro il 52,50 del 2014. Alle Europee affluenza al 46,07. In provincia di Terni Allerona 47,9%; Alviano 68,1%; Arrone 68%; Baschi 54,3%; Castel Viscardo 57,1%; Ficulle 56%; Lugnano in Teverina 62,6%; Montefranco 70,8%; Montegabbione 60,4%; Penna in Teverina 62,5%; Polino 65,5%; Porano 63%; San Gemini 59%; Stroncone 60%, Norcia 68,34%, Fossato 59,52%, Torgiano 62,28%.Ore 19:30 I candidati a sindaco di Bastia Umbra al voto. Catia Degli Esposti, Laura Servi e Lucio Raspa. Ecco le foto. Per il candidato di centrosinistra non è stato possibile scattare una foto dall’interno. Il presidente del seggio non avrebbe consentito. Lo comunica il Pd locale. E’ stata scattata una foto dall’esterno da una finestra

Ore 19:15 I due candidati umbri alle Europee della Lega: Stefano Pastorelli e Francesca Peppucci hanno votato. Ecco le foto:

Ore 19:08 I primi dati dell’affluenza delle ore 19. Alle comunali in Umbria ha votato in 11 comuni su 63 il 59,66. A Perugia il 60,28% e a Terni il 56,40. per le Europee il Umbria il 54,65% (37 su 92 comuni). A Perugia il 53,92% e a Terni il 57,29%.Ore 18:50 Le foto dei 10 candidati a Sindaco di Perugia di Giancarlo Berfiore

Ore 18:30 A breve avremo l’affluenza delle ore 19.Ore 18:11 Il voto per le comunali e per le europee in Umbria si sta svolgendo regolarmente fino a questo momento.Ore 15:30 A Orvieto Giuseppe Germani ha votato alle ore 11.30 presso la Sezione 17 di Sferracavallo.

Giuseppe Germani

Ore 14:00 Intorno alle 12,30, Lucia Vitali, candidato a sindaco del comune di San Giustino per la lista «Patto Civico», si è recata a votare nel seggio 11. Stretta di mano con il presidente, il segretario e gli scrutatori, poi l’immancabile foto di rito.

Lucia Vitali

Ore 13:00 Alla soglia dei 108 anni, torna nella cabina elettorale la nonna d’Italia, Luisa Zappitelli, classe 1911, che, stamattina, domenica 16 maggio 2019, votando per le elezioni europee, ha battuto il suo record personale, partecipando ininterrottamente a tutte le consultazioni dell’Italia democratica, dal plebiscito del 1946 ad oggi, per 72 anni di fila. Intorno alle 11.00 si è presentata con la tessera elettorale e un documento al seggio di San pio, il quartiere di Città di Castello dove abita.

Nonna Luisa Zappitelli

Ore 12:25 Nella città terremotate l’affluenza alle urne alle ore 12 è altissima: Norcia ha votato il 30,52%, mentre a Preci il 32,62% che risultano essere quelle più alte in tutta la regione.

Ore 12:20 Affluenza alle Europee in Umbria: in provincia di Perugia si sfiora il 20%, in quella di Terni è al 17,85%. A Terni città l’affluenza è del 15,70, nel 2014 era del 19,56. A Spoleto è il 14,94, nel 2014 era del 19,15. A Foligno alle 12 si è registrata un’affluenza del 23,67, più alta di quella di cinque anni fa del 22,35.Ore 12:10 Affluenza comunali: Bastia Umbra 20,85%, Città della Pieve 20,25%, Magione 18,51% Paciano 20,78%, Piegaro 22,34%, Pietralunga 25,91%, Tuoro 22,78%, Campello sul Clitunno 25,58; Castel Ritaldi 30,54, Cerreto di Spoleto 23,66, Giano dell’Umbria 23,67; Gualdo Cattaneo 22,39; Montefalco 21,44; Poggiodomo 26,32; Preci 32,65; Sant’Anatolia di Narco 27,35; Scheggino 22,08; Sellano 21,88; Vallo di Nera 28,33, Gubbio 20,08%, Collazzone 23,65%, Costacciaro 21,98%, Fossato di Vico 18,53%, Fratta Todina 24,20%, Gualdo Tadino 22,13%, Lisciano Niccone 20,22%, Massa Martana 22,61%, Monte Castello di Vibio 25,14%, Montone 21,31, Panicale 19,58%, San Giustino 22,37%, Scheggia e Pascelupo 19,56%, Sigillo 22,43%, a Foligno 22,92%. A Norcia e molto alta, hanno votato il 30,52%, Torgiano 22,18%, Castiglione del Lago 21,66% e Marsciano con 22,83%. Comunali in provincia di Terni.Alle 12 hanno vota ad Acquasparta il 22,25; Allerona 13,75; Alviano 23,14; Arrone 23,67; Baschi 19,77; Castel Viscardo 21,22; Fabro 21,21; Guardea 24,82; Lugnano in Teverina 22,76; Montefranco 28,22; Monteleone d’Orvieto 26,44; Penna in Teverina 20,76; Polino 23,44; San Gemini 22,21; San Venanzo 20,49, a Orvieto 23,30, Ferentillo 17,08; Ficulle 21,54; Montecchio 24,76; Stroncone 18,86. Per le comunali l’affluenza nella provincia è 22,11.Ore 12:00 Ecco i primi dati delle affluenze alle urne. Alle ore 12 a Perugia città per le comunali ha votato il 20,84%, per le Europee il dato è più alto: 21,38%Ore 9:30 Nessuna anomalia nelle operazioni di allestimento dei seggi, l’unico fatto isolato è accaduto nel seggio 61 a Santa Lucia, alcuni elettori hanno segnalato la presenza di alcuni santini di una della candidata della LegaOre 7:00 Seggi aperti dalle ore 7 fino alle ore 23. Sono 1005 i seggi aperti in tutti dell’Umbria che votano Europee. In 63 comuni si vota anche per le Amministrative. Lo spoglio comincerà subito dopo la chiusura per le Europee, mentre per le comunali, comincerà domani (lunedì 27) a partire dalle ore 14.

