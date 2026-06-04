Europa accoglie la linea dell’Italia, dal Governo Meloni 14 miliardi in più per famiglie e imprese

Squarta (FDI-ECR): “Un risultato di grande rilievo politico e strategico”

“Per anni ci hanno detto che era impossibile. Oggi, invece, l’Europa riconosce la validità della posizione sostenuta dall’Italia e dal Governo Meloni. Il via libera della Commissione europea alla maggiore flessibilità per gli investimenti energetici consentirà al nostro Paese di disporre di circa 14 miliardi di euro aggiuntivi nei prossimi tre anni per sostenere famiglie e imprese contro il caro energia”. Lo dichiara l’europarlamentare di Fratelli d’Italia-ECR Marco Squarta, membro della commissione ECON.

“Si tratta di un risultato di grande rilievo politico e strategico – prosegue Squarta – perché dimostra che quando l’Italia si presenta in Europa con credibilità e autorevolezza, è in grado di incidere sulle decisioni dell’Unione. La Commissione europea ha accolto una richiesta avanzata dal Governo italiano, riconoscendo la necessità di garantire agli Stati strumenti adeguati per affrontare una delle emergenze economiche più pesanti degli ultimi anni”. Secondo l’europarlamentare umbro, la decisione rappresenta “un cambio di passo che porta il segno dell’azione politica del Governo Meloni”.

“L’Italia non è più il Paese che subisce le scelte di Bruxelles. Oggi è una nazione che propone soluzioni, costruisce consenso e ottiene risultati. La flessibilità concessa sugli investimenti energetici consentirà di liberare risorse preziose per difendere il potere d’acquisto delle famiglie, sostenere il sistema produttivo e rafforzare la competitività delle nostre imprese”.

“Questo risultato conferma che la strada intrapresa dal Governo Meloni è quella giusta, difendere gli interessi nazionali, dialogare con le istituzioni europee senza complessi di inferiorità e ottenere risposte per cittadini e imprese. È così che si rafforza il ruolo dell’Italia in Europa ed è così che si costruisce un’Europa più vicina alle esigenze reali delle nazioni” – conclude Squarta.