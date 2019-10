Elezioni Umbria, Donatella Tesei, visita a Spoleto e Deruta

Spoleto è stata la prima tappa di giornata per la candidata del centrodestra alla presidenza della Regione, Donatella Tesei che ha parlato con i cittadini delle linee di programma e dei progetti che riguardano Spoleto.

“Tante le occasioni di incontro in cui ho raccontato le nostre proposte per l’Umbria – ha affermato – e raccolto suggerimenti sui temi che stanno più a cuore ai cittadini. Ho preso due impegni. Innanzitutto, rilanciare il progetto di raddoppio della linea Spoleto-Terni, essenziale per garantire servizi ferroviari all’altezza delle esigenze del territorio. E ripensare, insieme all’amministrazione locale, il futuro dell’area industriale di San Giacomo, perché diventi un’opportunità di sviluppo e riscatto”.

Nel pomeriggio Tesei di è recata a Deruta, “luogo celebre nel mondo per la tradizione della maiolica dipinta a mano dai suoi artigiani – ha commentato – che vivono ancora oggi di questo antico mestiere tramandato di generazione in generazione.

L’eccellenza rappresentata da questo comparto è ben raccontata dal Museo Regionale della Ceramica di Deruta: istituito nel 1899 è il museo più antico d’Italia iper la ceramica. Per valorizzare l’intero settore è stata fondata dai comuni di Deruta, Orvieto Gubbio e Gualdo Tadino l’associazione la strada della Ceramica per favorire la promozione della ceramica e della sua tradizione. Un esempio di sistema virtuoso che per il nostro territorio deve diventare un modello”.