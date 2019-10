[VIDEO] Elezioni, Di Maio a Salvini, sei scappato dalle tue promesse | Video

“Stava governando l’ Italia ed e’ scappato dalle sue promesse quando ha scoperto di non avere i soldi per mantenerle. Ora va dai cittadini umbri, candida una ex sindaco che ha lasciato il suo comune in dissesto e dice ‘ fatemi governare’ “. Lo ha detto il ministro Luigi Di Maio, riferendosi a Matteo Salvini, a margine di una visita all’ azienda Isa di Bastia Umbra (Perugia), dove ha parlato delle elezioni regionali di domenica con i giornalisti. “Non condivido il fatto che l’ Umbria possa essere usata come trofeo elettorale nazionale” ha ribadito il capo politico dei Cinque stelle. Poi, a proposito della coalizione di centrodestra che sostiene Donatella Tesei, ha affermato: “Si fanno la photo opportunity prima delle elezioni, poi ci vogliono dai due ai tre mesi per fare la giunta perche’ dal giorno dopo litigano sugli assessorati. E’ successo in Abruzzo, in Sardegna, in Basilicata e continuera’ a succedere”.

Parlando della manovra ha detto: “Le partite iva per me sono la classe operaia del giorno d’oggi. Il regime forfettario del 15% resterà. Stiamo limando dei dettagli, per questo l’accordo non e’ chiuso ancora, ma per me e’ sacrosanto – ha sottolineato il capo politico del Movimento 5 stelle – se un anno fa lo Stato ha detto alle partite iva di farle pagare il 15%, non e’ che l’anno dopo gli cambi le regole”.

Sempre in merito ai lavoratori autonomi, Di Maio ha poi evidenziato che “le partite iva vanno difese, soprattutto quelle sotto i 65mila euro fanno parte di una categoria debole, che va protetta aiutata e incentivata. Sono quello che fino a 20-30 anni fa erano gli operai, che tuttora vanno difesi. Ma il lavoratore dipendente oggi, nel paradosso, ha molte piu’ garanzie di welfare, e non e’ che ne abbia cosi’ tante, rispetto a un lavoratore autonomo. Questo tema sara’ centrale nella discussione di governo. Il M5s sara’ garanzia per imprenditori, commercianti e partite iva”, ha concluso.