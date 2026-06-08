Elezioni amministrative, centrodestra vince nei comuni del No

L’analisi di Youtrend su 118 comuni sopra i 15mila abitanti

L’incrocio dei dati svela una geografia politica inattesa

Elezioni amministrative – Youtrend ha incrociato i risultati delle elezioni amministrative primaverili con l’esito del referendum costituzionale sulla giustizia dello scorso 22 e 23 marzo. L’elaborazione riguarda 118 comuni con oltre 15mila abitanti. Il quadro che ne emerge ridisegna alcuni stereotipi sul voto di opinione.

Centrodestra avanza nei territori del referendum

Il centrodestra ha conquistato 25 comuni dove in precedenza aveva prevalso il fronte del No alla riforma. Un dato significativo, perché suggerisce una mobilità elettorale non scontata. In quei territori l’opposizione alla riforma costituzionale non si è tradotta in un voto amministrativo per il centrosinistra. Anzi, la coalizione guidata da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega ha saputo capitalizzare il malcontento locale su altri versanti.

Sei sorprese nelle roccaforti del Sì

Parallelamente, Youtrend ha rilevato sei comuni dove aveva vinto il Sì al referendum e dove invece si è imposto il centrosinistra alle urne comunali. Un’inversione di tendenza che dimostra la frammentazione delle fedeltà di voto. Gli elettori che hanno sostenuto la riforma costituzionale hanno scelto, in diverse realtà, un’amministrazione di area progressista. Questo dato ridimensiona l’idea di una perfetta sovrapposizione tra voto referendario e voto amministrativo.

Un rapporto non automatico tra consenso e voto locale

Nei 118 comuni analizzati, i territori dove aveva vinto il No sono 91. Quelli dove aveva prevalso il Sì sono solo 27. Un divario netto. Eppure, secondo gli analisti di Youtrend, proprio questa asimmetria rende più evidente il dato di fondo: il consenso raccolto dal fronte del No non si è trasformato in un sostegno meccanico ai candidati di centrosinistra. Al contrario, in un quarto dei comuni ex No ha vinto il centrodestra.

Le elezioni primaverili fotografano un elettorato mobile

Le amministrative di questa primavera hanno coinvolto circa 4 milioni di cittadini. Youtrend ha utilizzato un modello statistico che confronta sezione per sezione i flussi di voto. Ne esce un ritratto di un elettorato italiano meno prevedibile di quanto si creda. Le etichette nazionali contano, ma pesano altrettanto le questioni locali. Buona parte degli spostamenti tra referendum e comunali è spiegabile con la gestione dei servizi, le alleanze civiche e la credibilità dei singoli candidati sindaco.

Implicazioni per la politica nazionale

Questo fenomeno ha conseguenze sul quadro politico generale. Il centrodestra, forte del risultato nei 25 comuni ex No, può leggere i dati come un segnale di tenuta del proprio elettorato potenziale. Il centrosinistra, dal canto suo, trova conforto nelle sei vittorie nei territori del Sì. Nessuna delle due coalizioni, però, può rivendicare una correlazione automatica tra voto referendario e voto amministrativo. L’analisi di Youtrend invita dunque alla prudenza.

Metodologia e attendibilità dei dati Elezioni amministrative

Lo studio ha preso in esame solo comuni sopra i 15mila abitanti, escludendo i centri minori dove il voto di campanile è spesso prevalente. Il confronto è avvenuto a livello di singole sezioni elettorali, garantendo una base statistica solida. La rilevazione non include eventuali ballottaggi, limitandosi al primo turno delle amministrative. Questo approccio, spiega Youtrend, permette di isolare meglio il comportamento spontaneo dell’elettore, senza le distorsioni delle convergenze al secondo turno.

Un’indicazione preziosa per i prossimi appuntamenti

In vista delle future competizioni – dalle regionali alle politiche – l’incrocio tra referendum e amministrative offre una bussola. L’elettore italiano non vota per appartenenza fissa. Sa distinguere tra riforme costituzionali nazionali e scelte amministrative locali. E in alcuni casi sposta il proprio peso da un fronte all’altro con disinvoltura. I numeri di Youtrend confermano: la geografia del consenso è ormai liquida.