Articolo Lega Deruta elogia sindaco? Sentite Franco Battistelli

Con lungimiranza hai inaugurato comunicazione straordinariamente aperta e puntuale ma che come ogni altra modo di dare informazione è suscettibile di invasioni con notizie quantomeno scorrette.

Mi riferisco ad un articolo della Lega di Deruta che elogia il Sindaco e la Giunta per aver accettato le loro proposte in emergenza Covid 19 su Tosap e Tari e critica le opposizioni per aver presentato richieste inaccettabili. Niente di più falso.

Primo perché dall’inizio di marzo i tre gruppi consiliari di opposizione hanno richiesto per questo è altro un Consiglio Comunale straordinario che dopo vari rinvii, riunioni in Commissione, riunioni della conferenza dei capigruppo si è tenuto venerdì scorso per discutere un unico documento,cioè il nostro , che recependo anche le indicazioni di partiti ( Forza Italia ) e associazioni ( Deruta futura ) conteneva precise scelte da fare per sostenere famiglie e imprese ma è stato bocciato dalla maggioranza.

Secondo perché appunto la maggioranza non solo non ha presentato in merito in Consiglio nessuna proposta ma anche la Giunta non ha fino ad oggi deliberato niente in proposito.

Tutto questo per una corretta informazione.

