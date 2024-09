Alternativa Popolare critica l’opposizione: attacchi senza proposte

Alternativa Popolare critica – Il Sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha replicato alle critiche sollevate dalla consigliera del Partito Democratico Maria Grazia Proietti in merito alla gestione dell’amministrazione cittadina. In un post sui social media, la Proietti aveva cercato di riformulare quanto accaduto durante la seduta del Consiglio Comunale del 23 settembre, un tentativo che Bandecchi ha definito come un tentativo di “edulcorare” la realtà dei fatti.

Bandecchi ha voluto sottolineare che la sua posizione di Sindaco è rimasta stabile per oltre 16 mesi, a seguito di un risultato elettorale democratico. Nulla è cambiato, ha ribadito, se non in positivo, invitando la consigliera a farsene una ragione. Ha poi elogiato l’operato della sua amministrazione, citando i risultati visibili ottenuti fino a oggi, che hanno ricevuto riconoscimenti anche da altre importanti realtà amministrative.

Ha inoltre difeso l’efficienza della Giunta Comunale, guidata dal Vice Sindaco Riccardo Corridore, figura che ha descritto come sempre presente e attenta alle esigenze della comunità. Corridore, secondo Bandecchi, si distingue per la sua capacità di accogliere proposte valide che promuovano il benessere della città, dimostrando la volontà di migliorare la vita dei cittadini di Terni.

Nel suo intervento, il Sindaco ha espresso l’intenzione di ascoltare anche le proposte delle opposizioni, ma solo quando queste siano praticabili e non ridondanti. Bandecchi ha poi respinto con fermezza le critiche che lo accusano di aver mancato di rispetto alle Forze dell’Ordine, dichiarando che tali istituzioni sono sempre state trattate con il massimo rispetto.

Il Sindaco ha poi chiesto alla consigliera Proietti di fornire prove dettagliate delle accuse da lei mosse riguardo presunte offese alle Forze dell’Ordine, definendo tali accuse prive di fondamento. Ha ricordato che la critica politica deve basarsi su fatti verificabili e non su supposizioni non comprovate.

Bandecchi ha anche espresso perplessità riguardo alle dichiarazioni del Dott. Lucio Nichinonni, il quale aveva auspicato una “comunità di intenti” tra politici “perbene”. Secondo il Sindaco, Nichinonni potrebbe essere influenzato da sentimenti di rancore personale, invitandolo a gestire tali emozioni in maniera più serena.

Rispondendo indirettamente alle critiche sul presunto malfunzionamento del Consiglio Comunale, il primo cittadino ha affermato che non è competenza dell’opposizione occuparsi delle scelte politiche della maggioranza. Ha aggiunto che il Partito Democratico, a livello locale e nazionale, avrebbe ben altre questioni più importanti da affrontare.

In merito all’ostruzionismo praticato dalle opposizioni, Bandecchi ha criticato duramente quelle forze politiche che, secondo lui, non agiscono nell’interesse dei cittadini. Ha invitato le opposizioni, sia di sinistra sia quelle rimaste all’interno della destra ternana, a essere più costruttive, evitando atteggiamenti autoreferenziali e comportamenti che non tengano conto della volontà popolare.

Il Sindaco ha concluso il suo discorso con un appello alla maturità politica, sottolineando come la politica debba basarsi su principi di etica e nobiltà, piuttosto che su tattiche di ostruzionismo. Ha inoltre ricordato ai suoi avversari che la storia tende a giudicare negativamente i politici che non dimostrano di avere una visione lungimirante e coerente.