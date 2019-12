Terremoti: scossa magnitudo 3.3 tra Macerata e Perugia

Trema l’Anello di Fuoco

A tremare, come ben sappiamo, è stato tutto l’Anello di Fuoco, con scosse di terremoto nettamente avvertite dalla popolazione. Non solo Filippine ma anche Giappone, Indonesia e diverse zone costiere dell’America, soprattutto Canada, Colombia, Cile e Argentina. Si tratta di Paesi estremamente sismici e dove scosse anche superiori al sesto grado non sono affatto rare.

Trema il Mediterraneo, scosse a Creta

Numerose le scosse anche nel Mediterraneo, che anche oggi ha fatto registrare diversi sismi, soprattutto nella zona di Creta. Come riportato dall’Emsc, questa mattina, due scosse di terremoto in sequenza hanno interessato l’isola di Creta, con magnitudo superiore al terzo grado. La prima scossa è avvenuta alle 5.17 con M 3.0 e l’altra alle 6.14 di M 3.2. La scossa M 3.2, ha avuto un ipocentro fissato a 10 km e un epicentro localizzato a 56 km SW di Réthymnon, 99 km SW di Irákleion, 341 km S di Atene.

