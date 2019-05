Meteo, sabato 25 e domenica 26, pericolo piogge e temporali, ecco dove

WEEKEND di Sabato 25 e Domenica 26 Maggio, quello delle Elezioni Europee, con TANTE TRAPPOLE a causa di un ciclone in rotta di collisione con l’Italia che porterà ancora instabilità con pericolo di PIOGGE e TEMPORALI. Scopriamo subito grazie agli ultimi aggiornamenti DOVE colpiranno le precipitazioni più intense.

SABATO 25: condizioni meteo in rapido peggioramento a partire dalle regioni di Nord Ovest con rovesci intensi tra Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Emilia (meno coinvolta la Romagna) e Trentino Alto Adige. Col passare delle ore le piogge raggiungeranno anche Umbria, Marche, Abruzzo e buona parte delle due Isole Maggiori. Sul resto dell’Italia invece cielo in prevalenza poco nuvoloso con temperature più che gradevoli grazie anche alle correnti dai quadranti meridionali.

DOMENICA 26: già dalle prime ore il vortice ciclonico si approfondirà tra il basso Tirreno e il Canale di Sicilia dando il via ad un’intensa fase di maltempo con rovesci temporaleschi su buona parte delle regioni del Centro Sud e sulle Isole. Prestare attenzione perché in questa fase non mancheranno fenomeni meteo particolarmente violenti con la possibilità di grandinate e forti colpi di vento specie sulla Sicilia centro orientale e la Calabria tirrenica. Al Nord ultime piogge esclusivamente su Alpi e Prealpi con locali sconfinamenti sulle vicine pianure.

Fonte: ilmeteo.it