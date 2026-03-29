Maltempo tregua passeggera ma torna subito il freddo polare

Lieve rialzo termico a Roma ma da domani piove quasi ovunque

La giornata odierna vede un temporaneo consolidamento dell’alta pressione che garantisce cieli sereni o poco nuvolosi sulla quasi totalità del territorio nazionale. Questa parentesi di stabilità, coincidente con la Domenica delle Palme, permette un graduale aumento delle temperature massime, percepibile in modo particolare lungo le pianure settentrionali e le aree tirreniche. Nonostante il soleggiamento, la ventilazione dai quadranti settentrionali mantiene un clima frizzante, lasciando i valori termici leggermente al di sotto delle medie stagionali in diversi settori del versante adriatico e del meridione. Le condizioni attuali rappresentano tuttavia solo una breve pausa meteorologica prima di un nuovo e drastico cambiamento della circolazione atmosferica su scala europea.

Affondo artico e formazione di un vortice ciclonico

Il quadro meteorologico è destinato a mutare radicalmente già dalle prime ore di lunedì 30 marzo. Una massa d’aria fredda di origine polare si muoverà rapidamente dal Nord Europa verso il bacino del Mediterraneo, innescando un contrasto termico significativo con le acque superficiali ancora miti. Questa interazione favorirà la nascita di un profondo vortice depressionario che si posizionerà inizialmente tra il Centro e il Sud Italia. Il peggioramento sarà caratterizzato da un brusco calo delle temperature e da un’intensificazione dei venti, che richiameranno correnti cariche di umidità dai quadranti meridionali, alimentando fenomeni localmente intensi.

Rischio nubifragi e neve a quote basse in Appennino

La fase più critica del maltempo è prevista tra mercoledì 1 e giovedì 2 aprile, quando il vortice raggiungerà la sua massima potenza. Gli esperti segnalano il rischio concreto di eventi meteo estremi, inclusi nubifragi e forti grandinate, con un’attenzione particolare rivolta ai settori tirrenici. La struttura ciclonica favorirà precipitazioni persistenti che, a causa dell’aria fredda in quota, assumeranno carattere nevoso sull’Appennino centrale. Si attendono nevicate abbondanti oltre gli 800-1000 metri, una quota decisamente insolita per l’inizio del mese di aprile, che confermerà l’anomalia di questa ondata tardiva di maltempo invernale.

Evoluzione settimanale e dettagli regionali

Nel dettaglio delle prossime ore, la giornata di lunedì vedrà le prime avvisaglie del peggioramento con nevicate sulle Alpi sopra i 1000 metri, mentre al Centro inizieranno a comparire piovaschi sparsi nelle zone interne di Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Martedì 31 marzo il maltempo diventerà diffuso al Sud, mentre al Centro la pioggia insisterà sulle regioni adriatiche e sul Lazio. Soltanto verso la seconda parte della settimana si intravede uno spiraglio di miglioramento. Con l’approssimarsi delle festività pasquali, l’alta pressione delle Azzorre dovrebbe riguadagnare terreno da ovest, riportando condizioni di stabilità atmosferica e cieli limpidi su gran parte del Paese, garantendo un weekend di Pasqua più mite e soleggiato per tutti.

Piogge sparse e calo termico sul territorio umbro

La stabilità atmosferica delle ultime ore sta per cedere il passo a una circolazione ciclonica di origine polare che investirà direttamente le zone interne del Centro Italia. Dopo una domenica caratterizzata da ampie schiarite, la giornata di lunedì 30 marzo segnerà l’inizio di un deterioramento delle condizioni meteorologiche su tutta l’Umbria. Le prime avvisaglie si manifesteranno con una copertura nuvolosa compatta e piovaschi intermittenti che colpiranno inizialmente i settori appenninici e le aree limitrofe. La ventilazione dai quadranti settentrionali accentuerà la sensazione di freddo, portando le temperature massime su valori tipicamente invernali, ben lontani dalle medie primaverili del periodo.

Allerta per temporali e neve in Appennino

Il clou del peggioramento è atteso tra martedì 31 marzo e mercoledì 1 aprile, quando il vortice depressionario si approfondirà ulteriormente richiamando correnti molto umide. In questa fase, il territorio regionale sarà interessato da precipitazioni persistenti che potranno assumere carattere di rovescio o temporale, specialmente nelle ore pomeridiane. La discesa della quota neve rappresenta l’elemento di maggiore criticità per la stagione avanzata, con fiocchi bianchi attesi sopra gli 800-1000 metri sui rilievi orientali e sul massiccio del Terminillo. Gli accumuli nevosi potrebbero risultare significativi per le località montane, creando uno scenario suggestivo ma insolito per l’imminente festività pasquale.

Schiarite e ritorno del sole per il weekend

Le proiezioni modellistiche indicano tuttavia una risoluzione positiva della crisi perturbata proprio in coincidenza con le celebrazioni della Pasqua. A partire da venerdì 3 aprile, l’espansione dell’alta pressione delle Azzorre favorirà un rapido miglioramento su tutto il bacino del Trasimeno e sulla valle Umbra. La cessazione delle piogge e il diradamento delle nubi permetteranno un sensibile rialzo termico, garantendo condizioni ideali per le tradizionali attività all’aperto. Il fine settimana festivo si preannuncia dunque stabile e soleggiato, con venti deboli e un clima gradevole che spazzerà via l’ondata di freddo polare degli ultimi giorni di marzo.