Italia sotto afflusso correnti più fresche, i dettagli per Ferragosto

l’Alta pressione arretra leggermente il suo dominio

L’Alta Pressione di origine africana che negli ultimi giorni e in special modo questo week-end ha caratterizzato il clima italiano da nord a sud, sta leggermente mollando la presa in favore di un nuovo leggero affondo di una vasta saccatura di matrice atlantica, che già dalla giornata di ieri sta apportando maltempo sulle regioni settentrionali e quest’oggi anche su parte di quelle centrali (sponda adriatica). Nella giornata odierna ha anche apportato un sensibile calo delle temperature ovunque, ancora più marcato nelle zone interessate da fenomeni atmosferici.

Domani maltempo residuo su centrali adriatiche e non solo

Nella giornata di domani a partire già dalle prime ore della mattina le centrali adriatiche saranno nuovamente interessate dal maltempo a causa dello spostamento della saccatura verso oriente. Le condizioni meteo di instabilità interesseranno, oltre a queste regioni, anche la Romagna e, entro il pomeriggio, anche la Campania. In particolar modo per questa regione, il maltempo interesserà soprattutto le zone interne, per lo sconfinamento dei rovesci provenienti dalle regioni adriatiche. Le condizioni atmosferiche sono viste in generale miglioramento entro la sera.

Ferragosto asciutto, ma è la giornata più fresca della settimana

Per quanto riguarda in particolare la giornata di Ferragosto, l’Italia sarà ancora interessata dall’affluenza di correnti più fresche provenienti dall’Atlantico, ma che non saranno in grado tuttavia di apportare precipitazioni degne di nota sul nostro territorio, se non forse qualche rovescio su dorsale appenninica e arco alpino. La giornata di giovedì 15 agosto dunque, sarà la più fresca della settimana, ma con tempo generalmente asciutto su tutto il Paese, con condizioni di relativa stabilità

.