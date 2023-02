Freddo artico sull’Italia, di nuovo crollo temperature e neve, anche a quote molto basse

Freddo artico sull’Italia – I massimi dell’alta pressione che nei giorni scorsi hanno raggiunto l’Europa occidentale, in questo ultimo giorno del weekend tenderanno a spostarsi verso le Isole Britanniche, con conseguente calo dei valori di geopotenziale sul Mediterraneo. Questo permetterà alle correnti fredde nord-orientali di raggiungere la Penisola Italiana.ù

Come appena detto, l’alta pressione sta lasciando spazio ad aria molto fredda di estrazione continentale di entrare sull’Italia a partire dalla giornata odierna. Temperature che tenderanno a calare su tutta l’Italia, ma con il medio versante adriatico e il Sud che subiranno un vero e proprio crollo termico. Su queste regioni le temperature si porteranno anche su valori di 6-8 gradi sotto le medie del periodo. Sul medio e basso adriatico si potranno inoltre avere delle precipitazioni con neve fino anche a quote di pianura.

Un impulso instabile è in arrivo tra la nottata odierna e la giornata di domani sul Mediterraneo centro-occidentale. Questo porterà condizioni meteo instabili sulle Isole Maggiori con precipitazioni sparse e neve fino a quote collinari o alto collinari sulla Sicilia e fino in bassa montagna sulla Sardegna. Inoltre sulla Sardegna orientale e settentrionale i fenomeni potranno risultare anche molto intensi e a carattere temporalesco. Qualche fenomeno si avrà inoltre lungo l’arco alpino, specie quello centro-occidentale, e sull’Appennino centrale del versante adriatico, con neve fino a quote molto basse. Clima molto freddo su tutta l’Italia, con temperature di 6-8 gradi al di sotto delle medie del periodo sulle regioni peninsulari.

Prima decade di febbraio che secondo i principali modelli sarà all’insegna del freddo, a tratti anche gelo viste le temperature in ingresso e il tipo di massa d’aria d’estrazione continentale. Il freddo non ci abbandonerà probabilmente fino al prossimo weekend e attenzione a qualche blanda goccia fredda in quota in scorrimento all’interno di questo flusso freddo orientale, potrebbe portare sorprese nevose fino a quote molto basse. A seguire l’evoluzione meteo è molto incerta con diversi modelli che propongo la ripresa dei flussi da ovest.

Tendenza meteo: aria fredda che potrebbe affluire fino al prossimo weekend

