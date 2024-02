Università Perugia: donne in scienza e sfida parità di genere

Università di Perugia – L’Università di Perugia ha preso il palcoscenico nella celebrazione della “Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza”, enfatizzando il ruolo cruciale delle donne nel mondo scientifico. Il rettore Maurizio Oliviero ha aperto l’incontro “Donne in Scienza“, dichiarando che una scienza esclusivamente maschile è comparabile a camminare con una sola gamba. L’evento non solo ha riflettuto sulle conquiste delle donne nella ricerca scientifica ma ha anche sottolineato le sfide persistenti nel garantire la parità di genere in ambito accademico.

Il focus principale dell’incontro è stato sulle materie scientifiche, un campo in cui le donne continuano a lottare per ottenere un riconoscimento adeguato. L’Università di Perugia si è distinta come un esempio virtuoso, con dati che mostrano che le ricercatrici hanno già superato numericamente gli uomini nello stesso ruolo. Tuttavia, emerge una disparità quando si osserva la composizione dei professori ordinari, con solo uno su cinque che è donna.

La Giornata ha anche rappresentato l’occasione per conferire il “Premio Ursula Grohmann”. In memoria della professoressa dell’ateneo perugino, sono stati destinati finanziamenti alle scuole vincitrici del premio. Questo gesto ha sottolineato l’impegno dell’Università di Perugia nel sostenere e riconoscere le realizzazioni delle donne nella scienza, rendendo omaggio a figure di spicco come Ursula Grohmann.

L’evento ha quindi amplificato il dibattito sulla necessità di promuovere una maggiore parità di genere nelle carriere scientifiche, riflettendo sull’importanza di creare un ambiente accademico inclusivo e equo. L’Università di Perugia si posiziona come pioniera nel superare le sfide e promuovere l’eccellenza scientifica, indipendentemente dal genere, continuando a ispirare le generazioni future.