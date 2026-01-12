Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna senza piano approvato

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato il commissariamento delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna, che non hanno ancora approvato i rispettivi piani di dimensionamento scolastico per il prossimo anno. A comunicarlo è il Ministero dell’Istruzione, ricordando che la riforma rientra tra gli interventi previsti dal PNRR e definiti dal precedente Governo, con l’obiettivo di adeguare la rete scolastica all’andamento della popolazione studentesca.

Secondo il Ministero, il mancato rispetto delle scadenze mette a rischio le risorse già assegnate nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il commissariamento, viene precisato, riguarda esclusivamente la riorganizzazione amministrativa e non comporta la chiusura di plessi scolastici, tema che nelle ultime settimane aveva alimentato preoccupazioni e dibattito pubblico.

La riforma del dimensionamento prevede una revisione complessiva della rete scolastica, con l’obiettivo di rendere più efficiente la distribuzione degli istituti e adeguare l’offerta formativa ai cambiamenti demografici. Le quattro Regioni interessate non hanno completato l’iter di approvazione dei piani, rendendo necessario l’intervento sostitutivo del Governo per garantire il rispetto degli impegni assunti con l’Unione Europea.

Il Ministero sottolinea che la misura è finalizzata a evitare ritardi nell’attuazione del PNRR e a tutelare le risorse già stanziate. Il commissariamento consentirà di procedere rapidamente alla definizione dei piani regionali, assicurando uniformità e continuità nell’applicazione della riforma su tutto il territorio nazionale.