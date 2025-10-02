Roberta Volpini nominata nuova direttrice amministrativa Usl Umbria 1

Volpini prenderà servizio il primo novembre, sostituendo Martelli
Il comunicato ufficiale diffuso dall’Usl Umbria 1 annuncia che Roberta Volpini assumerà il ruolo di direttrice amministrativa a partire dal primo novembre, in seguito alle dimissioni di Enrico Martelli per motivi personali. La nomina arriva dopo un percorso professionale ricco di esperienze in enti sanitari regionali e ospedalieri, con un passato da direttrice amministrativa in Estar Toscana e incarichi tra Piemonte, Campania e Lazio, inclusa la direzione generale facente funzione all’Asl Roma 1.
Nel suo messaggio, Emanuele Ciotti, direttore generale dell’Usl Umbria 1, esprime grande fiducia nelle competenze di Volpini e la volontà di mantenere la continuità rispetto all’ottimo lavoro svolto da Martelli, al quale viene riconosciuta “umanità” e “impegno prezioso” nel corso della sua gestione.
Martelli stesso, nel comunicato di congedo, sottolinea il valore umano e professionale incontrato tra colleghi e descrive il proprio pensionamento come una svolta personale, augurandosi che la successiva gestione da parte di Volpini possa completare i progetti avviati e proseguire nel solco della collaborazione e dello sviluppo aziendale.
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