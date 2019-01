Benchmark sanità, assessore Luca Barberini, Umbria seconda solo al Piemonte

Anche nel 2019, è di riferimento per sostenibilità finanziaria ed efficacia delle prestazioni. L’UMBRIA è infatti al SECONDO POSTO NELLA CLASSIFICA, stilata dal Ministero della Salute, delle 5 Regioni ritenute idonee ad essere “benchmark”, cioè di riferimento per il riparto del Fondo sanitario nazionale per l’anno in corso.

La nostra regione è preceduta solo dal Piemonte e seguita da realtà come l’Emilia Romagna, le Marche, il Veneto e la Lombardia, che è sesta.

Un RICONOSCIMENTO IMPORTANTE, GRAZIE innanzitutto a lavoro, professionalità e passione degli OPERATORI della sanità regionale.



Restano ancora dei MIGLIORAMENTI DA FARE per dare risposte più efficaci, a cominciare dall’abbattimento delle liste di attesa, dal potenziamento dell’assistenza domiciliare e del sostegno alle persone con disabilità, delle cure primarie e dei servizi territoriali, dell’innovazione tecnologica, della riqualificazione della rete ospedaliera.

CONTINUEREMO A LAVORARE per innalzare ancor di più la qualità assistenziale e delle prestazioni e realizzare una sanità sempre più vicina ai bisogni di salute dei cittadini.