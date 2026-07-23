Castiglione del Lago pronta a ospitare Umbria Balloon Festival

Dal 24 al 26 luglio lo spettacolo delle mongolfiere in cielo e a terra con oltre 20 equipaggi. Voli liberi e ancorati nei tre giorni. Sabato e domenica grande per Trasimeno night glow

Castiglione del Lago, 23 lug. – Prende il via a Castiglione del Lago il cartellone estivo dell’Umbria Balloon Festival 2026, il progetto dedicato alla valorizzazione turistica dell’Umbria attraverso il volo in mongolfiera. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio il borgo lacustre si prepara a vivere un evento unico che propone voli in mongolfiera liberi e vincolati, grande spettacolo di luci e colori, occasioni per apprezzare il territorio e i suoi paesaggi vivendo un’esperienza mozzafiato. Quartier generale dell’iniziativa sarà l’Aeroporto Eleuteri dove saranno presenti oltre 20 equipaggi provenienti da diverse parti del mondo e altrettante mongolfiere che si alzeranno in cielo in un tripudio di colori, sullo sfondo dei suggestivi panorami del Lago Trasimeno. Il programma si apre venerdì 24 luglio con un volo libero alle 5.45. Ad assistere all’iniziativa, in questa prima giornata, saranno Matteo Burico, sindaco di Castiglione del Lago, Simona Meloni, assessore al turismo della Regione Umbria, e diversi amministratori del Comuni coinvolti nel progetto diffuso di Umbria Balloon Festival che tocca diverse località della regione. Tra gli ospiti attesi, anche il prefetto di Perugia Francesco Zito.

Nelle tre giornate del festival, turisti e cittadini che vorranno vivere l’emozione dell’esperienza in mongolfiera potranno partecipare ai voli liberi, previsti alle 5.45, o ai voli ancorati, che permettono di vivere l’emozione del volo in sicurezza, dalle 20.30 alle 23. Sia ai voli liberi che ai voli ancorati ci si può iscrivere nell’apposita sezione sul sito https://umbriaballoonfestival.it

A concludere la prima giornata a Castiglione del Lago, venerdì 24 luglio alle 21.30, sarà il concerto dei Four Season quintet, formazione di grande spessore e qualità artistica che propone un repertorio swing e soul tra grandi classici del passato e melodie contemporanee rivisitate con gusto ed ironia e reinterpretate con un tocco di contemporaneità.

Tra gli appuntamenti più attesi della tappa di Castiglione del Lago c’è il Trasimeno Night Glow, in programma sabato 25 e domenica 26 luglio, sempre all’Aeroporto Eleuteri. Alle 21.30 si potrà assistere allo spettacolo di grande suggestione delle mongolfiere a terra illuminate in notturna a ritmo di musica. Ad arricchire l’iniziativa, a partire dalle 18.30 e fino a tarda notte ci saranno musica dal vivo, dj set, street food ed eccellenze enogastronomiche locali.

Il cartellone estivo dell’Umbria Balloon Festival proseguirà con appuntamenti al Parco Acquarossa dal 28 al 30 luglio per voli liberi individuali e a Todi dal 31 luglio al 2 agosto dove si svolgerà il volo conclusivo.

Tutte le iniziative sono soggette a condizioni meteo favorevoli.